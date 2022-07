Luis Henrique quitte l'OM, sa destination révélée

Dans : OM.

Ciblé par Nantes et le Torino, Luis Henrique va bien quitter l’OM mais l’attaquant de 20 ans va finalement rebondir au Brésil.

Le premier départ du mercato se précise à l’Olympique de Marseille et sans surprise, c’est Luis Henrique qui va faire ses valises dans les jours à venir. Dans le viseur du Torino en Italie mais également du FC Nantes, qui souhaitait le recruter sans passer par la formule d’un prêt, Luis Henrique va finalement rebondir au Brésil. Deux ans après sa signature à l’OM en provenance de Botafogo, l’attaquant de 20 ans a fait le choix du cœur et du pays en acceptant une offre de prêt de Flamengo. Selon les informations de la presse brésilienne confirmées par L’Equipe et Canal +, le départ de Luis Henrique à Flamengo est acté. L’OM était ouvert à toutes les propositions mais le joueur a tranché et pour son bien, il a estimé que le mieux était de revenir au pays.

Luis Henrique retourne au Brésil

Deux ans après sa signature à Marseille, le bilan de Luis Henrique est décevant. Utilisé à 49 reprises par André Villas-Boas puis par Jorge Sampaoli, il n’a marqué qu’un seul but toutes compétitions confondues. Sérial passeur de l’OM lors du money-time de la saison 2020-2021 sous les ordres de Jorge Sampaoli, il ne s’est finalement jamais imposé face aux Konrad de la Fuente, Cengiz Ünder, Gerson ou autre Dimitri Payet et Bamba Dieng dans le secteur offensif de l’Olympique de Marseille. Il sera désormais intéressant de savoir si ce prêt est assorti d’une option d’achat ou si Luis Henrique, sous contrat avec l’OM jusqu’en juin 2025, reviendra dans la cité phocéenne à la fin de la saison. Avant d’acter ce prêt, Pablo Longoria a sans doute sondé son futur entraîneur Igor Tudor, lequel ne s’est visiblement pas opposé au départ de Luis Henrique lors de ce mercato estival.