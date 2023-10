Leonardo Balerdi envoie un message menaçant avant OM-OL

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Toujours branché sur courant alternatif, Leonardo Balerdi sera suspendu pour le match face à l'OL. Il prévient toutefois ses coéquipiers qu'il n'ont pas intérêt à se relâcher, y compris à l'entrainement.

Intéressant dans le jeu, Leonardo Balerdi fait tout de même passer des sueurs froides aux supporters marseillais sur chacun de ses matchs. Ses tacles à l’arrache, ses duels où il met le coude sur le visage de ses adversaires et ses accrochages réguliers ne font pas de l’Argentin la pierre angulaire de la défense de l’OM. Contre Nice, son carton rouge avait coûté très cher, et face à l’AEK Athènes, il aurait pu faire basculer le match dans le mauvais sens avec une faute à l’extrême limite de la surface sur un tacle mal maitrisé. Malgré cela, l’ancien du Borussia Dortmund conserve la confiance de son entraineur qui l’aligne dès qu’il le peut. Ce ne sera pas le cas ce dimanche face à l’OL, puisque le Sud-Américain est suspendu pour cette rencontre. Une grosse déception pour lui, et il a ainsi été interrogé sur la manière dont il allait préparer cette fin de semaine en sachant qu’il ne jouerait pas. Les joueurs de l’OM sont prévenus, cela va envoyer du petit bois à l’entrainement pour se mettre dans le bain du match contre l’OL, et aussi passer sa frustration de ne pas jouer.

Balerdi va casser des cuisses à l'entrainement

« Les matchs contre Lyon sont toujours des matchs à part. Il ne faut pas les jouer, il faut les gagner. C'est dommage, je voulais être là, mais je serai à fond derrière le groupe. La préparation plus légère ? Non, c'est un match très important. Je vais casser des cuisses à l'entraînement comme ça ils seront prêts pour le match », a prévenu Leonardo Balerdi, que l’on peut croire volontiers capable d’y aller gaiement lors des séances. Heureusement pour ses coéquipiers, ce sera surtout de la récupération après le match de de jeudi soir contre l’AEK Athènes, avec du léger ce vendredi et de la mise en place ce samedi. Mais en cas de petite opposition, les joueurs marseillais sont prévenus qu’il vaudra mieux prendre une chasuble de la même couleur que celle de Balerdi. Une attitude qui sera certainement louée par Gennaro Gattuso, adepte des joueurs qui se donnent à fond, y compris aux entrainements.