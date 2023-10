Longoria veut partir, Frank McCourt le bloque à l’OM

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Pablo Longoria a longtemps hésité mais a finalement pris la décision de rester à la présidence de l’OM, malgré la crise qui a secoué le club il y a deux semaines après une réunion houleuse entre la direction et les supporters.

Il y a deux semaines, le directoire de l’Olympique de Marseille recevait les responsables des groupes de supporters au centre d’entraînement Robert Louis-Dreyfus. Une réunion houleuse qui a débouché sur la démission de Marcelino ainsi que sur la mise en retrait de Pablo Longoria pendant près d’une semaine. Après une longue hésitation en raison de ce qu’il considère comme des intimidations voire des menaces de la part de certains Ultras, Pablo Longoria a finalement pris la décision de rester en poste. Mais à moyen terme, le dirigeant espagnol a-t-il encore un avenir à Marseille ?

OM : Pablo Longoria attaqué, un accusateur sort le gros dossier https://t.co/YRMCnDIQS1 — Foot01.com (@Foot01_com) October 3, 2023

Dans son édition du jour, L’Equipe évoque le sujet et pour Mélisande Gomez ainsi que Mathieu Grégoire, correspondants du quotidien national dans la cité phocéenne, la question se pose réellement. Il semblerait même que Pablo Longoria ait de réelles envies d’ailleurs mais soit retenu par Frank McCourt, le propriétaire de l’OM, qui lui a donné les clés du camion et qui n’a aucun plan de secours en cas de démission de l’Espagnol. « On a surtout l'impression, et la tendance est confirmée par l'entourage de l'actionnaire, qu'il n'a pas trop le choix : il doit assurer sa mission » peut-on lire dans L’Equipe.

Pablo Longoria, un gros doute sur son avenir à l'OM ?

Le quotidien national nous apprend également qu’en privé, Pablo Longoria « souffle le chaud et le froid ». Parfois, il donne l’impression de tout vouloir plaquer si l’OM ne redevient pas un club « normal ». D’autres jours, il se veut plus combatif et affirme à ses collaborateurs qu’il restera coûte que coûte à son poste de président de l’Olympique de Marseille. Dans ce contexte, ces derniers jours, il a été entendu par la police dans le cadre de l’enquête de flagrance initiée par le Parquet fin septembre. Son bras droit Javier Ribalta de son côté semble toujours en retrait même si après un exode en Suisse pour reprendre des forces, il est revenu à Marseille. Jeudi, il était à la Commanderie mais le directeur du football de l’OM n’était pas au Vélodrome pour le match contre Brighton en Europa League.