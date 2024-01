Longoria fait ses valises, feu vert sur la vente de l'OM ‍!

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Les rumeurs d’un potentiel départ de Pablo Longoria sont de plus en plus nombreuses sur les réseaux sociaux. Un évènement qui pourrait précéder une annonce tonitruante au sujet de la vente de l’OM.

Ces derniers mois, les proches de Pablo Longoria désertent l’Olympique de Marseille les uns après les autres. Marcelino, Javier Ribalta et maintenant Pedro Irondo. Tous faisaient partie du cercle proche du président de l’OM et ont claqué la porte. Le dirigeant espagnol sera-t-il le prochain sur la liste ? Les rumeurs sont de plus en plus insistantes au sujet d’un possible départ de Pablo Longoria et cela de manière très rapide. La preuve, le journaliste Benjamin Courmes a fait savoir sur son média Football Club de Marseille qu’un départ de Pablo Longoria avant même la fin du mercato hivernal, soit dans les quinze jours à venir, était une possibilité à ne pas négliger.

Vente OM : L'Arabie Saoudite officialisée d'ici au 30 juin https://t.co/jKF5moq9Rw — Foot01.com (@Foot01_com) January 13, 2024

« Des rumeurs circulent sur l’avenir de Pablo Longoria. Nous, de ce que l’on sait, c’est que la tendance est effectivement à un départ de Longoria. Même peut-être d’ici la fin du mercato, ce qui serait étonnant… ou pas. Peut-être attendra-t-il la fin de la saison, mais son départ est une forte tendance » a-t-il fait savoir dans l’une de ses émissions. A n’en pas douter, le départ de Pablo Longoria serait le signe d’une vente imminente du club à l’Arabie Saoudite ou à un autre investisseur aux poches pleines. C’est une certitude pour de nombreux observateurs et cela agite logiquement les réseaux sociaux.

Longoria s'en va, la vente de l'OM ne fait aucun doute

Pour Team Football, site sur lequel Thibaut Vézirian publie ses exclusivités, tout se confirme. « Exit Iriondo, Longoria va suivre ! Pour Vézirian c’est bouclé : “La suite, c’est l’officialisation …” » a publié sur le média sur X. Sur le réseau social, l’enflammade commence à prendre de l’ampleur. « On va peut être découvrir que c’est pas Mc court qui empêchait la #VenteOM depuis le début mais bien Longoria qui aura voulu essayer d’aller jusqu’au bout de sa mission » ou encore « Friio Ribalta Iriondo Longoria.. + toute la cellule de recrutement, la DRH......... après les départs de JHE Viprey Colette Miahle, et y'a des 'supporters' qui ne comprennent toujours pas. C'est grave... #venteom » peut-on lire sur X, où Mathieu Grégoire a également publié des émoticônes mystérieux, comme si le journaliste de L’Equipe avait des informations sur un potentiel départ de Pablo Longoria. La stabilité n’existe pas à l’OM et les prochaines semaines risquent bien de le prouver avec de multiples changements à prévoir.