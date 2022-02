Longoria brise le fantasme Zidane à l’OM !

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Dans le viseur du PSG, Zinedine Zidane fait également l’objet de nombreux fantasmes dans sa ville natale de Marseille.

Zinedine Zidane sur le banc de l’Olympique de Marseille, ce n’est pas pour demain. Tandis que l’ex-entraîneur du Real Madrid fait l’objet de fantasmes dans la cité phocéenne, Pablo Longoria a brisé les rêves des supporters de l’OM dans une interview accordée au Figaro. Honnête avec les supporters marseillais, Pablo Longoria a reconnu que dans l’état actuel des choses, voir Zinedine Zidane s’asseoir sur le banc de l’Olympique de Marseille était purement impossible. L’occasion par ailleurs pour le dirigeant espagnol de réaffirmer son soutien à Jorge Sampaoli, à l’heure où un début de tempête souffle sur le vestiaire dont le coach argentin est le patron.

« Zinedine Zidane est une personne très importante dans l'histoire de Marseille, il y a toujours une liaison avec la ville, c'est l'un des acteurs sociaux très importants ici. Rêver de lui ? C'est une question homérique non, dans le monde du football actuel... Il a un palmarès très respectable et que ce soit en tant que joueur ou entraîneur, on doit être admiratif qu'un Marseillais réussisse à faire cela. Tout Marseille doit en être fier. Maintenant, il faut être réaliste et ce que j'imagine dans l'immédiat c'est de donner une continuité à notre projet avec Jorge Sampaoli » a répondu Pablo Longoria avant de poursuivre au sujet du travail effectué par l’entraîneur argentin de l’Olympique de Marseille depuis près d’un an.

Longoria soutient plus que jamais Sampaoli

« Si on observe l'équipe que Jorge Sampaoli a pris en main il y a moins d'un an et aujourd'hui, c'est complètement différent. Le groupe transmet des émotions, est ambitieux, performant sur le terrain. Je suis content de cette évolution et je crois qu'on a un bon niveau en Ligue 1. On veut aussi développer les actifs, donc le niveau des joueurs en termes de progression individuelle. Pour toutes ces raisons, on remercie notre entraîneur » a souligné Pablo Longoria, pour qui il est plus important de brosser Jorge Sampaoli dans le sens du poile plutôt que de vendre du rêve aux supporters de l’Olympique de Marseille en leur faisant miroiter une improbable signature de Zinedine Zidane. Une honnêteté que les supporters phocéens apprécieront.