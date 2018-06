OM : Raiola demande un salaire jamais vu pour Balotelli

Dans : OM, Mercato, OGCN.

En discussions avancées pour rejoindre Marseille, Mario Balotelli se rapproche chaque jour du club provençal.

Mais le chemin est encore long quand on connaît l’appétit et le caractère volatile de son agent. Mino Raiola estime en effet que le temps joue en faveur de son poulain, et entend donc bien faire monter les enchères pour avoir gain de cause. Estimant que l’OM faisait une très bonne affaire en cas de transfert à 10 ME, l’agent aux multiples passeports compte bien se rattraper en demandant, pour lui et pour l’attaquant italien, une prime colossale et un salaire XXL.

Ainsi, selon L’Equipe, Raiola a tout simplement demandé pour le joueur sous contrat avec Nice le plus gros salaire de l’effectif et de l’histoire du club. Il estime que l’OM va sous-payer le transfert du joueur de Nice de 10 à 20 ME, et ambitionne donc forcément de récupérer cet argent, histoire qu’il ne soit pas « perdu ». Une attitude qui oblige logiquement Andoni Zubizarreta à calmer le jeu, le directeur sportif espagnol ne pouvant se permettre d’exploser totalement le budget et la grille salariale pour un seul joueur, aussi doué soit-il. Mais l’OM est également prévenu, le feuilleton de l’été dernier qui avait empêché un recrutement dans les temps d’un grand buteur a aussi servi de leçon, et il ne faudra pas trop trainer pour boucler ce dossier avant qu’un club qui dispute la Ligue des Champions par exemple ne vienne s’en mêler.