Lionel Messi applaudit le mercato de l’OM

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'OM va frapper fort ce samedi avec le recrutement annoncé de Valentin Carboni, qui est un tel espoir du football argentin qu'il provoque l'approbation d'un certain Lionel Messi.

C’est un week-end emballant qui se prépare à l’Olympique de Marseille avec le recrutement de plusieurs joueurs dont les accords ont été trouvés récemment. Valentin Carboni risque d’être très bien accueilli, puisque son arrivée est prévue ce samedi à Marignane. Le meneur de jeu argentin a fait l’objet d’un énorme forcing de la part de Pablo Longoria, qui a obtenu un prêt en provenance de l’Inter Milan, et même d’une option d’achat très élevée, à plus de 35 millions d’euros selon les dernières informations à ce sujet. Les Marseillais sont impatients de découvrir l’international argentin à l’oeuvre, estimant qu’il s’agissait là d’un joueur capable d’enflammer le Vélodrome.

Messi va suivre l'OM cette saison

Lionel Messi and Valentín Carboni pic.twitter.com/PFCwrHd8x1 — Leo Messi 🔟 Fan Club (@WeAreMessi) June 27, 2024

Ce n’est pas Lionel Messi qui dira le contraire, car à l’approche de sa signature pour l’OM, Valentin Carboni voit les compliments du octuple Ballon d’Or réapparaitre même si cela datait d’une interview réalisée il y a quelques temps. Néanmoins, l’adoubement du maitre est bien là. « Carboni a un grand avenir. Il est le présent et l’avenir, nous devons en tirer le meilleur parti. Je l’avais déjà vu en U20 mais il a beaucoup grandi, c’est un joueur différent, beaucoup plus développé et avec beaucoup de qualités », a souligné le joueur désormais à l’Inter Miami, et qui a déjà côtoyé son compatriote à plusieurs reprises. Impossible de donner le surnom de « nouveau Messi » à Carboni tant il est impossible d’égaler La Pulga, mais ce genre de compliments risque tout de même de provoquer d’énormes attentes du côté de l’OM.

Nul doute que Lionel Messi, ancien joueur du PSG qui n’a toutefois pas laissé un souvenir incroyable dans la capitale, aura un oeil sur les matchs du rival marseillais dans les prochains mois.