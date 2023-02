Les Ultras du PSG rêvent du Vélodrome et souillent le maillot de l'OM

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Les supporters du PSG ne sont pas autorisés à se rendre au Vélodrome mercredi prochain pour le match de Coupe de France. De quoi les agacer, et en remettre une couche sur l'OM.

« 14 ans sans aller à Marseille, sommes nous condamnés à perpétuité ? ». Samedi, lors du match entre le Paris Saint-Germain et le Toulouse Football Club, les membres du Collectif Ultras Paris ont sorti une banderole afin de montrer leur colère d'être une nouvelle fois interdit de déplacement pour les deux prochains matchs du PSG à Marseille, d'abord en Coupe de France, puis en Ligue 1. Il est vrai que les autorités ne veulent plus voir chacun de ces chocs entre Paris et Marseille se transformer en chaos, que ce soir dans la capitale ou dans la cité phocéenne. Aucune tolérance n' a lieu et l'interdiction est totale, ce qui chagrine les fans des de l'OM et du PSG. Mais cela n'empêche pas le CUP de mettre de l'huile sur le feu.

Le maillot de l'OM pour s'essuyer les pieds

La story de Romain Mabille (CUP) avant le Classique 🥶 pic.twitter.com/9jcSFdT9Qp — PSG COMMUNITY (@psgcommunity_) February 4, 2023

Car si cette banderole vindicative suggérait aux autorités de lever ces interdictions récurrentes, Romain Mabille, le patron du Collectif Ultra Paris, envoyait un message moins amical à destination de l'Olympique de Marseille. Dans une story sur Instagram, le responsable des fans parisiens regroupés dans le Virage Auteuil au Parc des Princes a publié une petite vidéo où on le voit s'essuyer les pieds sur un maillot de l'OM fixé au sol comme un vulgaire paillasson. Et même au sein de la communauté parisienne, cette séquence (banderole+vidéo) a provoqué un léger malaise : « Acheter un maillot, donc financer le club adverse, la story, le tout est un ensemble des plus gênants », « Ce cinéma alors qu’ils avaient fait grève l’année dernière quand on a reçu Marseille. Si tu considères le club comme au-dessus de tout, tu ne boycottes pas un match comme ça. Le reste si tu veux. Il joue tellement bien la comédie qu’il a sa place dans le dernier Astérix ». Certains supporters ont cependant rappelé qu'une boutique d'une association de supporters de l'OM était également équipée d'un maillot du PSG censé servir de paillasson.