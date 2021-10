Les Légendes de l'OM et les stars font le plaisir du Vélodrome !

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Organisé dans un Vélodrome bien garni, le match entre les légendes de l'OM et une équipe all-star a fait le bonheur du public, et a également permis de recueillir des fonds en faveur de la Fondation Drogba et de l'Unicef.

Il n’y avait aucun enjeu, sauf à faire une bonne action, ce mercredi soir sur la pelouse du Vélodrome. Et c’est peu dire que les spectateurs présents dans le stade marseillais et les téléspectateurs se sont régalés de voir évoluer d’anciens grands noms de l’Olympique de Marseille et plus généralement du football, mais également des stars d’autres sports, à l’image de Teddy Riner, Tony Parker, ou bien encore Pierre Gasly, ou des vedettes comme Jul, Matt Pokora et d’autres. Le score final est totalement anecdotique, mais pour la petite histoire on retiendra que ce sont les légendes de l’OM qui se sont imposées 7 à 4 avec notamment un triplé de Drogba. Mais l'essentiel n'était pas là, puisque les fonds recueillis vont permettre de venir en aide à des enfants, notamment en Côte d'Ivoire où l'ancien joueur de Marseille a créé sa fondation.

Compo des Légendes de l'OM

Olmeta - Soso Maness, Van Buyten, Alonzo, Van Buyten - Nasri, Pirès, Jul - Cissé, Drogba, Ravanelli

Remplaçants: Di Meco, Desailly, Be. Cheyrou, Papin, Naps, M. Niang, Olmeta, Déhu, SCH, Pizzala, Fanni, Maoulida, Cana, Bourgheraba, Bengous, Pelé, Flamini, Alonzo, Soso Manes, Ichembourgheraba, Abordonado, Bougheraba, Baptiste Giabiconi

Compo de l'Equipe UNICEF

Lehmann - Karembeu, Carvalho, Riner, Abidal - Mendieta, Cambiasso, Parker, Kluivert, Pokora - Trezeguet

Remplaçants: Kev Adams, Laure Boulleau, Giuly, Gasly, Sonny Anderson, Govou, Alizé Lim, Hakim Jemili, Wenger, Smaïl Bouabdellah, Laury Thilemann, Martin Solveig, Richard Orlinski, Romeo Elvis, Sneazzy, Kungs, Jok'air, Djimo