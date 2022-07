Les fans rêvent de Cristiano Ronaldo, l’OM en rigole

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Toujours prêts à s’enflammer sur les réseaux sociaux, les supporters de l’Olympique de Marseille se verraient bien accueillir Cristiano Ronaldo au Vélodrome. L’hypothèse évidemment improbable a beaucoup fait parler. C’est pourquoi le club phocéen a participé à la tendance avec humour.

Déterminé à disputer la Ligue des Champions la saison prochaine, et non pas la Ligue Europa avec Manchester United, Cristiano Ronaldo peine à trouver une porte de sortie. Les clubs intéressés, qualifiés pour la C1 et capables de payer son salaire ne sont pas si nombreux sur le marché. Du coup, on n’est peut-être pas à l’abri d’une surprise pour l’avenir du Portugais. Et si l’attaquant mancunien tentait l’aventure avec l’Olympique de Marseille ?

Bien sûr, l’hypothèse n’est absolument pas crédible. Mais cela n’a pas empêché les supporters olympiens de rêver sur les réseaux sociaux. Des montages affichent Cristiano Ronaldo sous le maillot du vice-champion de France. Résultat, la hashtag « #RonaldOM » a fait partie des principales tendances ces dernières heures. Cela n’a évidemment pas échappé à l’Olympique de Marseille dont le community manager s’est amusé en publiant une photo de Rolando, l’ancien défenseur central du club, avec le hashtag « #RolandOM ».

Mamadou Niang en rêve aussi

Le sujet a également diverti Mamadou Niang, l’ex-attaquant marseillais qui a envoyé un message à CR7. « J’avoue, il lui va très bien ce beau maillot à l’étoile. Cristiano, un dernier challenge ? Le peuple marseillais t’accueillera à bras ouverts si tu venais jouer dans le plus beau stade et la plus belle ambiance du monde. Obrigado («merci», en français, ndlr) », a écrit le Sénégalais, avant de supprimer son tweet à cause des réactions d’internautes qui n’ont pas compris la plaisanterie. C’est dire à quel point ce rêve enflamme les supporters, apparemment peu emballés par la récente accélération du président Pablo Longoria dans son recrutement estival.