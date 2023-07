Lemar rêve d’un transfert fracassant à l’OM

Dans : OM.

Marcelino attend un renfort au poste de milieu gauche et ces dernières semaines, le nom de Thomas Lemar a été associé à l’OM.

Il semblerait que Pablo Longoria soit très intéressé par le milieu offensif de l’Atlético de Madrid, lequel n’est plus un titulaire aux yeux de Diego Simeone chez les Colchoneros. Après avoir recruté Pierre-Emerick Aubameyang et Ismaïla Sarr en attaque, l’Olympique de Marseille veut se mettre en quête d’un renfort à gauche. Une information confirmée ce jeudi par Marcelino dans un entretien accordé à La Provence.

« On a besoin d’un joueur à gauche (en attaque), on cherche des solutions à ce poste. C’est évident qu’il nous faut des joueurs derrière et devant » a fait savoir le coach de l’OM, confirmant que des recrues allaient encore débarquer. Au poste de milieu gauche, Thomas Lemar a le profil idéal. L’état-major de l’OM avait été refroidi par les exigences de l’Atlético de Madrid, qui réclame entre 15 et 20 millions d’euros pour lâcher le champion de France 2017 avec Monaco.

Lemar veut quitter l'Atlético de Madrid cet été

La piste s’était refroidie mais n’a pas été complètement enterrée et du côté du joueur et de son entourage, on espère toujours un signe de l’OM dans les semaines à venir. En effet, El Gol Digital affirme sur son site que Thomas Lemar souhaite plus que jamais quitter l’Atlético de Madrid, où il est en conflit avec certains joueurs comme Joao Felix et où il n’est plus un premier choix de Diego Simeone.

Le média espagnol confirme l’intérêt de l’Olympique de Marseille et indique que Thomas Lemar serait partant pour rejoindre le projet marseillais. Le prix de vente est lui aussi confirmé, El Gol Digital évoquant à son tour la somme de 20 millions d’euros pour le potentiel transfert du n°11 de l’Atlético de Madrid cet été. Un prêt avec option d’achat pourrait convenir à tout le monde et notamment à Marseille, qui a déjà sorti 13 millions d’euros pour Renan Lodi et 12 millions d’euros pour Ismaïla Sarr. Reste maintenant à voir si le profil technique de Thomas Lemar colle totalement à ce que recherche Marcelino pour animer le couloir gauche de son attaque.