Le Vélodrome plombe l’OM, Tudor a osé

En déplacement à Toulouse dimanche soir, l’Olympique de Marseille va voyager avec de solides certitudes à l’extérieur. C’est un peu plus compliqué au Vélodrome où, selon l’entraîneur Igor Tudor, le public peut représenter un avantage pour l’adversaire.

L’Olympique de Marseille a toutes les raisons d’aborder ce match avec confiance. Avant d’aller défier Toulouse dimanche, dans le cadre de la 24e journée de Ligue 1, le vice-champion de France en titre a accumulé les bons résultats depuis la reprise. Et notamment hors de ses bases. En effet, le club phocéen est tout simplement la meilleure équipe du championnat à l’extérieur. Pas de quoi sauter de joie pour Igor Tudor.

Igor Tudor annonce que Nuno Tavares 🇵🇹 sera de retour dans le groupe pour le déplacement à Toulouse. #TFCOM #TeamOM pic.twitter.com/zqiVxT4Uq5 — Infos OM (@InfosOM_) February 18, 2023

« Ce n'est pas quelque chose à quoi je pense, a minimisé l’entraîneur marseillais. Le foot est simple, pour moi. On prépare au mieux les matchs. Avec cette équipe, on joue pour gagner tous les matchs, on joue toujours de la même façon. Qu'on gagne 5-0 ou qu'on perde 3-0, on joue de la même façon, avec le même système. C'est ma vision, qu'on joue de la même façon. Peut-être que je pourrai apporter une meilleure réponse la prochaine fois. »

Les adversaires boostés par le Vélodrome

En revanche, c’est un peu plus compliqué au Vélodrome. A l’image de la défaite contre l’OGC Nice (1-3) le 5 février dernier, l’Olympique de Marseille y a lâché quelques points et n’est que la sixième meilleure équipe de Ligue 1 à domicile. Là encore, Igor Tudor a une explication. Mais elle risque de ne pas plaire aux supporters. « On a un stade formidable, qui nous pousse, mais cette atmosphère est peut-être aussi stimulante pour les adversaires, a envisagé le Croate. C'est particulier de jouer au Vélodrome et peut-être que les adversaires jouent mieux chez nous. »

Que le public phocéen se rassure, Igor Tudor se rend bien compte de la ferveur olympienne. Dans sa conférence de presse, le technicien a d’ailleurs rendu hommage aux fans marseillais. « C'est quelque chose qui nous pousse encore plus, moi et surtout les joueurs. C'est une puissance qui nous apporte du courage, nous aide tout au long du match. Le football existe pour les supporters. On joue pour eux », a confié le coach de l’Olympique de Marseille, désormais adulé par les fidèles du Vélodrome.