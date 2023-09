Le retour de la méthode Tudor, l’OM revit

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Officiellement nommé mercredi, Gennaro Gattuso n’a que très peu de temps pour préparer le déplacement à Monaco prévu samedi soir. Mais les Marseillais ont déjà compris certaines consignes de leur nouvel entraîneur, jugées comparables à celles d’Igor Tudor.

L’Olympique de Marseille est catégorique, la démission de Marcelino n’a rien à voir avec l’aspect sportif. Ni avec l’incompatibilité entre le coach espagnol et le club phocéen. On constate tout de même que le président Pablo Longoria s’est empressé de nommer un remplaçant aux méthodes totalement différentes. Avec Gennaro Gattuso, les Marseillais vont retrouver un jeu avec plus de possession, d’envie et de verticalité. Des ingrédients que les coéquipiers de Leonardo Balerdi ont bien connus la saison dernière.

Balerdi affiche sa préférence

« Il y a eu plusieurs changements, aussi bien au niveau des joueurs que dans le staff, a commenté le défenseur central. Cela a amené de la confusion, le projet de jeu n'était pas le même. Le jeu de Gattuso est sans doute plus proche de celui de Tudor. C'est un entraîneur qui aime le ballon, pour qui la possession est importante et ça l'est aussi pour nous. Nous n'avons pas beaucoup eu la possession lors des derniers matchs. Je crois que c'est la principale idée. Le jeu de Gattuso reflète ce qu'il est, de tout donner, il veut qu'on bouge beaucoup avec le ballon. »

🎙 Leonardo Balerdi « 𝑱’𝒂𝒊 𝒆́𝒏𝒐𝒓𝒎𝒆́𝒎𝒆𝒏𝒕 𝒄𝒐𝒏𝒇𝒊𝒂𝒏𝒄𝒆 𝒆𝒏 𝒄𝒆𝒕𝒕𝒆 𝒆́𝒒𝒖𝒊𝒑𝒆. 𝑶𝒏 𝒅𝒐𝒊𝒕 𝒓𝒆𝒍𝒆𝒗𝒆𝒓 𝒍𝒂 𝒕𝒆̂𝒕𝒆, 𝒐𝒏 𝒄𝒐𝒏𝒏𝒂𝒊̂𝒕 𝒍’𝒊𝒎𝒑𝒐𝒓𝒕𝒂𝒏𝒄𝒆 𝒅𝒆 𝒍’𝒆́𝒄𝒖𝒔𝒔𝒐𝒏 𝒔𝒖𝒓 𝒄𝒆 𝒎𝒂𝒊𝒍𝒍𝒐𝒕. » pic.twitter.com/tjTsx5081v — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 29, 2023

« Ce n'est pas une bonne situation mais les derniers jours se sont bien passés, les entraînements étaient intenses, a révélé l’Argentin. Gattuso essaie de nous donner plus confiance. Il nous demande beaucoup de sacrifices sur le terrain, il nous donne son coeur et il espère la même chose en retour. Il souhaite qu'on devienne une famille. Je pense que ça peut nous faire du bien, si chacun est généreux pour l'autre. » Sans critiquer Marcelino, Leonardo Balerdi n’a pas l’air mécontent du changement d’entraîneur.