Le plan B du Bayern qui fait trembler l’OM

Par Guillaume Conte

L'OM n'a pas beaucoup de joueurs à forte valeur marchande sur lesquels il va être attaqué, mais le risque que le Bayern Munich tente le coup pour Jonathan Clauss pourrait augmenter à la fin du mois de janvier.

Le départ de Renan Lodi a rempli les caisses à Marseille, mais Pablo Longoria est bien obligé de se démener pour faire venir deux remplaçants, car un manque avait déjà été signalé à gauche de la défense. Le président de l’OM sait acheter, mais il est rare qu’il réalise d’aussi belle vente que celle du Brésilien à Al-Hilal. Les clubs saoudiens ont certes l’habitude de surpayer les clubs et les joueurs pour permettre aux deals de se faire, mais cela n’empêche pas le président espagnol de se féliciter. Une autre belle vente est possible cet hiver, mais celle-ci ne ferait plaisir à absolument personne, sauf au comptable du club.

En effet, le Bayern Munich n’en fait pas un mystère, il cherche un arrière droit pour la deuxième partie de saison. Kieran Trippier de Newcastle est l’objectif numéro 1 dans un effectif qui devient de plus en plus britannique avec Harry Kane et désormais Eric Dier. Aller chercher le joueur des Magpies ne sera pas une mince affaire, mais Bild annonce que les discussions ont déjà commencé, sans offre pour le moment. Mais la possibilité que Newcastle s’accroche à son international anglais est aussi réelle et force le Bayern Munich à étudier un plan B.

Clauss évalué entre 15 et 20 ME

Et selon Sky Deutschland, cette solution de repli se nomme Jonathan Clauss. Le défenseur s’éclate à l’OM cette saison, et il en a profité pour marquer des points en vue de l’Euro avec l’équipe de France. Selon L’Equipe, son départ n’est pas prévu cet hiver, et il réfléchira à son avenir cet été, où il lui restera encore un an de contrat. L’ancien d’Avranches pourrait-il céder à la tentation de rejoindre un club candidat à la victoire en Ligue des Champions dès le mois de janvier ? La question pourrait se poser pour le joueur de 31 ans, surtout en cas d’offre allemande copieuse. L’OM pourrait récupérer de 15 à 20 ME, et Clauss sait aussi que sa progression est encore possible dans un tel club, même si pour l’heure, le plan B du Bayern n’a pas encore été activé.