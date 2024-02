Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Ce dimanche soir au Stade Vélodrome, l'OM reçoit Montpellier en Ligue 1. Un match qui sera forcément particulier pour Jean-Louis Gasset, nouvel entraineur des Phocéens.

L'OM ne va pas fort en Ligue 1 depuis le début de l'année 2024 et aura besoin de prendre des points face à Montpellier ce dimanche soir au Stade Vélodrome. La récente qualification en huitièmes de finale de Ligue Europa a quelque peu apaisé les tensions. Mais ces dernières sont toujours présentes et un faux pas face aux Héraultais pourrait faire très mal aux têtes marseillaises. Montpellier, qui a aussi besoin de points, compte bien jouer un vilain tour à Gasset, ancien entraineur du club, et à l'OM. Si Laurent Nicollin a beaucoup de respect et d'amitié pour le nouvel entraineur phocéen, il va mettre ses sentiments de côté le temps d'un match.

Jean-Louis Gasset, Montpellier n'a pas aimé

Sur l'antenne de Prime Video, le président de Montpellier a en effet indiqué sur le sujet : « On a rien à perdre. Tu joues dans un stade fabuleux devant un très bon public. C’est un stade et un match pour se sublimer. (…) Ils ont pris un entraîneur qu’on connaît très bien, après, ils auraient pu attendre une semaine de plus. Ça m’emmerde de jouer contre des gens que je connais et que j’apprécie et puis qui nous connaissent par coeur parce qu’ils viennent nous voir à tous les matchs à la Mosson. Je leur souhaite beaucoup de bonheur… à partir de dimanche minuit ». Les choses sont donc claires à Montpellier, alors que Michel Der Zakarian, également proche de Gasset, avait le même son de cloche il y a quelques heures. Malheur au vaincu dans cette confrontation de tous les dangers.