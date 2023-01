Le nouveau serial buteur de l’OM, Longoria le bichonne

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Après des débuts timides, Sead Kolasinac est en train de devenir indispensable. Le défenseur bosnien se met même à marquer et l'OM veut lui offrir un nouveau contrat.

Il a probablement manqué l’action de la saison, celle qui aurait pu permettre à l’OM de vivre une aventure européenne de plus. Sa tête manquée à bout portant dans les derniers instants du match face à Tottenham a eu comme conséquence directe l’élimination des Marseillais de toutes les compétitions européennes. Mais Sead Kolasinac n’est pas du genre à se morfondre et le défenseur bosnien a su répondre de manière impeccable à ce coup dur. Mis en confiance par Igor Tudor, l’ancien d’Arsenal a enchainé les grosses prestations, que ce soit en axe gauche de la défense ou au poste de latéral gauche, avec un enchainement de buts assez incroyable pour un défenseur, contre Toulouse, Monaco et Lorient dernièrement. Il est désormais le troisième meilleur buteur du club en championnat, devancé simplement par son concurrent Nuno Tavares, et Alexis Sanchez bien sûr.

Arrivé libre, Kolasinac est la bonne affaire

Pour un joueur arrivé à court de forme en provenance d’Arsenal, le renouveau est apprécié, d’autant plus que le Bosnien démontre un caractère bien trempé qui a de quoi ravir le Vélodrome. Résultat, selon RMC, les dirigeants marseillais ont l’intention de le récompenser en lui offrant une belle prolongation de contrat. Contractuellement, l’ancien joueur de Schalke 04 arrive en fin de contrat au mois de juin. Tous les voyants sont au vert pour lui offrir un nouveau bail de deux ans, pour un joueur qui n’a que 29 ans et offre des garanties à la fois offensives et désormais offensives pour les années à venir. Une bonne pioche de plus pour Pablo Longoria, qui n’a pas envie de voir l’OM se priver d’un joueur parfaitement intégré au collectif d’Igor Tudor.