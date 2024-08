Le mercato de l’OM totalement chamboulé ‍!

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Une nouvelle donnée est apparue cette nuit et change la donne en défense centrale, où deux joueurs sont poussés vers la sortie. Leonardo Balerdi s'est sérieusement blessé à l'entrainement.

Les dernières 48 heures du marché des transferts s’annoncent bouillantes à Marseille, où le club phocéen a besoin de réaliser plusieurs ventes pour pouvoir s’offrir deux dernières recrues. Pablo Longoria risque de ne pas beaucoup dormir, lui qui espère pousser plusieurs joueurs sur le départ pour faire de la place et économiser sur sa masse salaire. Si Samuel Gigot est bien parti pour rejoindre la Lazio Rome, un autre défenseur central ne compte pas du tout bouger. Mis à pied par le club pour une histoire de comportement alors qu’il était dans le loft, Chancel Mbemba a reçu des offres que l’OM a accepté, sans que son entourage n’y donne suite. L’Arabie Saoudite est monté jusqu’à 15 millions d’euros pour racheter la dernière année de contrat du Congolais, mais cela n’est pas allé plus loin. L’ancien défenseur central du FC Porto est persuadé qu’il peut réaliser une belle dernière saison avec l’OM, et que la situation changera dès la fin du mercato, pour lui laisser une chance de montrer sa valeur et d’apporter à l’équipe de Roberto De Zerbi.

ℹ️ Léo Balerdi 🇦🇷 souffre d'une déchirure ❌



🔹 Bon rétablissement au capitaine 🤛#TeamOM 🔵⚪ pic.twitter.com/XqUuV32w9g — GP013 (@Gp_013) August 29, 2024

Selon La Provence, Mbemba est convaincu que la direction marseillaise va le réintégrer dans le groupe professionnel et qu’il pourra donc être utile. Ce n’était pas vraiment le plan de Pablo Longoria, qui ne lui a laissé aucun espoir en ce sens. Mais la réalité du terrain, ou plutôt de l’infirmerie, va changer la donne. En effet, la sélection argentine a communiqué dans la nuit de mercredi à jeudi pour expliquer que Leonardo Balerdi, initialement retenu, n’allait finalement pas pouvoir jouer les prochains matchs des champions du monde. Il souffrirait d’une déchirure à la cuisse. Selon l’étendue de la blessure, cela peut provoquer une absence de trois à six semaines, même si la trêve internationale va permettre d’adoucir cette indisponibilité au début du mois de septembre.

L'OM va devoir assurer ses arrières

En tout cas, dans un effectif qui n’est pas si fourni que cela à son poste, cela pourrait mettre l’OM dans l’obligation de réfléchir à deux fois avant de se défaire de Chancel Mbemba. Même s’il ne sera pas évident de faire comme si de rien n’était et de réintégrer le Congolais pour les prochains matchs alors qu’il n’a quasiment pas fait de préparation, Marseille doit bien se parer à toutes les éventualités. La recrue Derek Cornelius est pour le moment la seule alternative à ce poste pour Roberto De Zerbi, sachant que Bamo Meité est également sur le départ cet été. Une donne qui pourrait donc changer à l’OM, où les prochaines heures s’annoncent musclées.