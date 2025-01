Le coup de folie, Mathys Tel appelle l’OM à l’aide

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Changement de cap inattendu dans le dossier Mathys Tel, qui réfléchit à claquer la porte du Bayern Munich cet hiver et regarde du côté de l'OM.

Recruté par le Bayern Munich en 2022 pour 20 millions d’euros, Mathys Tel avait rapidement saisi sa chance en étant le « super sub » du club allemand la saison dernière. Mais la confirmation n’est pas venue et désormais, le temps semble bien long pour l’attaquant français. Ce dernier avait affiché sa volonté de s’imposer sur la durée avec la formation bavaroise, refusant début janvier toute idée d’un départ, que ce soit du côté de Francfort qui le courtisait, mais aussi de l’OM qui rêvait de se le faire prêter. Un départ à oublier, puisque Mathis Tel avait été rassuré par son club sur son intention de le solliciter en deuxième partie de saison.

L'OM reprend espoir subitement

Mais tout peut toujours se passer lors du marché des transferts, avec ce mois de janvier où les têtes des joueurs peuvent vite tourner. La preuve avec les informations de Sky Deutschland qui révèle que l’ancien rennais est en train de se faire à l’idée de changer d’air dès cet hiver. Tel a très peu apprécié le fait que Vincent Kompany ne l’ait pas utilisé une seule minute sur les deux récents matchs contre Wolfsburg et Feyenoord. L’attaquant se demande s’il ne vaut pas mieux pour lui de se trouver un nouveau point de chute pour finir la saison et reprendre de la confiance et du temps de jeu.

La chaine allemande cite l’OM comme le club le plus intéressé par sa venue, pour un prêt de six mois qui correspondrait parfaitement aux besoin de Roberto De Zerbi, qui voit Elye Wahi s’envoler pour Francfort en ce moment. D’autant plus que dans le même temps, le Bayern rêve toujours de faire signer Christopher Nkunku, ce qui serait un message terrible pour Mathys Tel. Tout pourrait donc être lié, car le club allemand approuverait un prêt de l’ancien rennais à l’OM si Nkunku arrivait en provenance de Chelsea dans le même temps. Il reste encore du temps pour que cette situation complexe se simplifie, mais l’espoir est en tout cas revenu du côté marseillais.