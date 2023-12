Le CM de l’OM finit l’année sur une fausse note

Dans : OM.

L'OM avait flairé le bon coup l'été dernier en signant Ismaïla Sarr. Le Sénégalais aura alterné le bon et le moins bon dans la cité phocéenne en cette première partie de saison.

L'OM ne manquera pas d'objectifs importants en 2024 et Gennaro Gattuso espère pouvoir compter de nouveaux joueurs dans son effectif dans les prochaines semaines. L'Italien sait que son groupe actuel est encore limité pour jouer sur tous les tableaux. Parmi ce que reproche l'ancien de l'AC Milan à ses troupes : leur manque de facultés techniques et tactiques. Sinon, Gattuso apprécie la mentalité de son équipe. Ismaïla Sarr fait partie des joueurs appréciés par le technicien italien. Le Sénégalais a inscrit 4 buts et délivré 2 passes décisives depuis le début de la saison avec l'OM. De quoi visiblement beaucoup satisfaire le CM du club phocéen sur X, qui a posté ces dernières heures : « Un apport offensif important avec 4 buts et 2 passes décisives, Ismaïla Sarr n’a cessé de nous régaler dans son couloir durant ses 6 premiers mois à l'OM ». De quoi faire rire jaune...

La boulette ne passe pas

Un 𝗮𝗽𝗽𝗼𝗿𝘁 𝗼𝗳𝗳𝗲𝗻𝘀𝗶𝗳 important avec 4️⃣ buts et 2️⃣ passes décisives, Ismaïla Sarr 🇸🇳 n’a cessé de nous régaler dans son couloir durant ses 6 premiers mois à l'OM 🔵⚪️💪



🎥 Retour sur 𝗹𝗮 𝗽𝗿𝗲𝗺𝗶𝗲̀𝗿𝗲 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗶𝗲 𝗱𝗲 𝘀𝗮𝗶𝘀𝗼𝗻 𝗱’𝗜𝘀𝗺𝗮𝗶̈𝗹𝗮 𝗦𝗮𝗿𝗿 🔥 pic.twitter.com/iHO558AjCR — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) December 30, 2023

Sur le nouveau réseau social détenu par Elon Musk, les réponses ont en effet été nombreuses suite à cette sortie du CM de l'OM. Parmi les commentaires, on pouvait notamment voir : « Régaler ? » ; « N’a cessé de nous régaler ?? il est sérieux lahuisss ? » ; « Il me régale pas vraiment encore... Je lui souhaite tout de même une bonne deuxième partie de saison, à lui de nous donner tort. » ; « Faut regarder les matchs la télé allumée » ; « Il joue avec une nonchalance absolue, sa seule vraie qualité c’est la vitesse il accélère JAMAIS, non il a rien régalé du tout on en attend 10x PLUS » ; « Mdrrrr vous avez le « régalé » facile vous » ou encore « Un apport catastrophique avec 4 buts et 2 passes décisives, Ismaila Sarr n'a cessé de nous décevoir dans son couloir durant ces 6 premiers mois à l'OM ». Pas une très bonne manière donc de terminer l'année entre le club et les fans phocéens, qui attendent bien mieux de la part de leurs troupes en 2024.