Le Cameroun décide de se venger sur l'OM

Par Corentin Facy

Sélectionné pour disputer la CAN 2024 avec le Cameroun, François-Régis Mughe a surpris tout le monde en déclinant la convocation des Lions Indomptables afin de rester à l’OM pour tenter d’y gagner sa place.

Malgré son faible temps de jeu à l’Olympique de Marseille depuis le début de la saison, François-Régis Mughe a été convoqué à la surprise générale par Rigobert Song pour la Coupe d’Afrique des Nations 2024 avec le Cameroun. Le jeune attaquant de 21 ans n’avait visiblement pas prévu de s’absenter durant le mois de janvier et contre toute attente, il a pris la décision de décliner la convocation des Lions Indomptables. Son objectif est clair : profiter des absences de Sarr, Harit, Ndiaye et Ounahi ainsi que de la blessure de Correa pour grappiller du temps de jeu et s’imposer au fil des semaines comme un joueur important dans la rotation des attaquants à l’OM.

Toutefois, il n’aura échappé à personne que François-Régis Mughe, bien qu’absent pour la CAN avec le Cameroun, était également absent dans le groupe de l’OM pour le match de Coupe de France contre Thionville. Et pour cause, la fédération camerounaise ne digère pas le choix de François-Régis Mughe et a bien l’intention de lui faire payer. Marseille n’y est pour rien dans cette histoire car L’Equipe indique dans son édition du jour que le club phocéen n’a « jamais poussé dans un sens ou dans l’autre ».

Le Cameroun bloque Mughe et l'OM

Mais les dirigeants de l’OM sont agacés car pour utiliser Mughe durant la CAN, une lettre de la fédération camerounaise autorisant le club à disposer du joueur est indispensable pour ne pas se mettre à la faute. Or pour l’instant, le Cameroun n’a toujours pas donné son accord pour que l’Olympique de Marseille ait l’autorisation de faire jouer son attaquant en club pendant la durée de la CAN. L’OM est impuissant et ne peut rien faire sans risquer de se mettre en tort. En parallèle dans le camp du joueur, on commence à sérieusement monter en tension et le clash est proche avec les dirigeants de la fédération camerounaise. Dans ce contexte, il apparait improbable de voir Mughe dans le groupe olympien pour la réception de Strasbourg, vendredi soir au Vélodrome. Sauf si entre temps, la fédération camerounaise a signé la lettre tant attendue pour autoriser l’OM à utiliser le joueur, ce qui n’est toujours pas le cas ce jeudi.