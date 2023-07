LdC ‍: L'OM jouera le Panathinaïkos ou Dnipro

Dans : OM.

Par Claude Dautel

En plein mercato, les dirigeants de l'OM avaient évidemment entouré en rouge cette date du lundi 24 juillet, puisque c'est ce midi qu'avait lieu au siège de l'UEFA le tirage au sort du troisième tour de qualification pour la Ligue des champions. Marseille connaît désormais son adversaire, enfin presque.

L'Olympique de Marseille s'étant classé troisième de la dernière saison de Ligue 1, le club phocéen n'est pas directement qualifié pour la phase de poules, pour laquelle le PSG et le RC Lens ont déjà un ticket. L'équipe de Marcelino va devoir arracher son billet et cela passera déjà par une double confrontation contre le vainqueur du duel entre le Panathinaïkos et le club ukrainien du Dnipro. Ces deux équipes s'affrontent ce mardi et la semaine prochaine, et c'est donc le vainqueur que l'OM aura sur sa route. Le match aller aura lieu en déplacement en Grèce ou sur terrain neutre compte tenu de la situation en Ukraine le 8 ou 9 août, et le match retour se déroulera donc au Vélodrome une semaine plus tard.