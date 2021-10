Lazio-OM dans une ambiance de cathédrale ?

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Jeudi en début de soirée (18h45), l’OM va disputer un match décisif pour son avenir européen sur la pelouse de la Lazio Rome.

Avec seulement deux points en deux matchs dans son groupe de Ligue Europa, les joueurs de l’Olympique de Marseille n’ont déjà presque plus le droit à l’erreur. Problème, ils se préparent à vivre un match difficile contre un adversaire coriace, la Lazio Rome. L’équipe entraînée par Maurizio Sarri reste sur une victoire convaincante face à l’Inter Milan et va assurément donner du fil à retordre aux coéquipiers de Dimitri Payet. Mais pour ce match, les joueurs de la Lazio Rome ne pourront pas compter sur une ambiance survoltée, ce qui peut être favorable à l’Olympique de Marseille. Et pour cause, le spécialiste du football italien Thierry Cros informe que pour l’instant, moins de 4.000 billets ont été vendus par la Lazio Rome pour le match face à Marseille en Europa League.

Moins de 4.000 billets vendus pour Lazio-OM !

« Interdiction de déplacement pour les sups #teamOM, interdiction de vente de billet aux résidents en #France, match à 18h45 un jeudi, des prix vraiment élevés ... résultat, seulement 3600 billets vendus pour #Lazio #OM ... ca va sonner creux », a publié l’ancien consultant de l’After Foot sur son compte Twitter. C’est donc à la surprise générale que le choc de l’Europa League entre Marseille et la Lazio Rome va se disputer dans une ambiance très calme dans deux jours, ce qui peut faire les affaires de Jorge Sampaoli et de ses troupes. Pour rappel, il a été décidé il y a une semaine que les supporters de l’Olympique de Marseille ne feront pas le déplacement à Rome et que cette décision s’appliquera aussi pour la réception de la Lazio au Vélodrome concernant les supporters italiens. Une décision qui s’explique par les antécédents entre les supporters des deux camps après les incidents du 25 octobre 2018 et par les débordements survenus il y a un mois lors du match entre l’OM et Galatasaray.