Laurienté part au clash pour signer à l'OM

Par Quentin Mallet

Alors que l'Olympique de Marseille n'a toujours pas terminé son recrutement, Armand Laurienté est parti au clash avec son club après que Sassuolo a refusé l'offre phocéenne.

Cet été, l'Olympique de Marseille a décidé de frapper un très grand coup sur le marché des transferts. L'arrivée de Roberto De Zerbi et des dix recrues qui ont suivi témoignent des énormes ambitions phocéennes. Malgré l'absence de compétition européenne cette saison, le tandem Pablo Longoria - Mehdi Benatia est parvenu à attirer de nombreux grands talents du football européen, alliant jeunesse pour certains, expérience pour d'autres. Malgré tout, il semblerait que le mercato de l'OM ne soit pas encore terminé. Selon les informations de TuttoMercatoWeb, la direction marseillaise avait transmis une offre à Sassuolo pour Armand Laurienté. Les débuts de grosses tensions.

Armand Laurienté part au clash avec Sassuolo

une offre de prêt payant de 1M€ avec une OA à 14M€ a été rejetée pour Laurienté par Sassualo selon @AntonioParr8 et @TuttoMercatoWeb. Il a séché l’entrainement hier et aujourd’hui ! https://t.co/QTV88UBqxq — Pour l’Olympique (@PourOlympique) August 22, 2024

L'offre de l'Olympique de Marseille n'a pas été acceptée par Sassuolo. La direction phocéenne a proposé un prêt payant de 1 million d'euros assorti d'une option d'achat de 14 millions d'euros. TMW affirme que l'offre a été refusée dans la foulée, ce qui n'a apparemment pas plus au principal intéressé. En effet, l'ailier de 25 ans a tout simplement séché l'entrainement de mercredi ainsi que celui de jeudi pour exprimer son mécontentement. L'ancien du FC Lorient, qui s'était fait une renommée pour ses buts canons - notamment un coup-franc direct frappé à 39 mètres des cages nantaises -, semble avoir la ferme intention de revenir en France, plus précisément à l'Olympique de Marseille. Et vu les ambitions qu'affiche le club olympien, on peut le comprendre. Le problème pour lui, c'est que les dirigeants phocéens s'apprêtent à officialiser l'arrivée de Jonathan Rowe, qui évolue au même poste.