La vente OM fait saliver Jérome Rothen

Par Guillaume Conte

Avec son public bouillant, l’OM mériterait d’avoir une équipe de gala pour mettre le feu à la France et à l’Europe. Même Jérôme Rothen, supporter parisien assumé, en rêve.

Ancien joueur du Paris SG notamment, dont il n’a jamais caché son attachement, Jérôme Rothen perce sur RMC grâce à ses coups de gueule et ses enflammades, où il n’épargne personne. Mais quand il est titillé, il n’oublie jamais ses racines parisiennes et se lâche parfois sur l’OM et ses supporters, ce qui permet de remettre une pièce dans la machine. Toutefois, comme beaucoup de suiveurs en France, la patte gauche ne peut que constater l’énorme ferveur autour du club provençal, et la folie que ce serait de voir à nouveau Marseille présenter une équipe capable de rivaliser avec le PSG et de briller en Europe.

Rothen rêve d'un gros actionnaire à l'OM

C’est pourquoi, et il n’est pas le seul, Jérome Rothen se met à rêver d’un OM avec les moyens de ses ambitions, et de quoi combler les énormes attentes des supporters. De quoi relancer le débat sur la vente de l’Olympique de Marseille. Car même si Frank McCourt n’est clairement pas radin et permet à Pablo Longoria d’investir sur le mercato, c’est encore un peu juste pour rêver plus grand.

« Quand on parle d’héritage… Je pense qu’à Marseille, plus qu’ailleurs, c’est important. Si aujourd’hui, tu avais un actionnaire qui était prêt à mettre plus de moyen sur la table pour attirer des meilleurs joueurs, je reste persuadé que Marseille se rapprocherait d’une deuxième étoile, d’une deuxième Ligue des Champions », a livré Jérome Rothen qui reconnait toutefois sur RMC que l’argent ne fait pas toujours le bonheur, même si cela y contribue grandement. « On est d’accord, ce n’est pas parce que tu mets de l’argent que c’est une garantie de l’avoir. C’est déjà arrivé, Robert Louis-Dreyfus a mis beaucoup d’argent, il avait mis des moyens mais il n’a jamais réussi à créer une équipe capable de rivaliser avec les meilleures équipes européennes. Mais la ferveur, et on la voit aujourd’hui, à Marseille, c’est le cas. Je suis parisien et ça me fait mal parfois de dire ça sur les Marseillais mais la réalité est là. Elle explose au grand jour avec ce qui se passe », a souligné l’ancien centreur du PSG, bien obligé de reconnaître que le Vélodrome s’embrase lors d’un match quasiment sans enjeu face à Brest, tandis que le PSG est reçu par trois supporters pour fêter son titre de champion de France remporté à Strasbourg le même soir.