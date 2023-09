La Vente OM brutalement relancée ‍!

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'OM est entrée dans une crise soudaine et très profonde, au point de désemparer totalement Frank McCourt. Le propriétaire du club va-t-il décider d'arrêter les frais brutalement ?

« Ce soir, on vous met le feu ». Ce chant très marseillais et popularisé par le groupe de rap IAM a toujours eu sa place dans la cité provençale et au Vélodrome. Plus que jamais, c’est le cas au coeur de l’Olympique de Marseille. Depuis la réunion de lundi soir, le football est passé au second plan. Complètement secoué par ce rendez-vous où les supporters sont visiblement allés très loin, Pablo Longoria a mis sa démission dans la balance. Ce fut également le cas de ses collègues, tous dirigeants du club phocéen. Malgré la volonté de Frank McCourt de calmer le jeu, la réunion de mardi a simplement permis de mettre cette volonté de départ entre parenthèses pendant quelques jours. Et ce n'est pas le communiqué publié mardi soir qui a permis d'y voir plus clair, si ce n'est confirmer que la situation était très tendue.

Mais de son côté, même s’il n’était pas directement concerné par ce rendez-vous houleux, Marcelino a pris les attaques contre son ami et président Pablo Longoria pour lui, et a décidé de ne pas plus entrainer l’OM. Une volonté farouche qui ne se dément pas avec le recul, et le technicien espagnol n’a aucune intention de diriger l’équipe ce jeudi en Europa League, face à l’Ajax Amsterdam. Plus que les critiques sur son jeu ou ses résultats, c’est la manière de faire qui ne passe pas pour l’ancien coach de Valence et de Bilbao notamment.

Riolo voit un problème caché à l'OM

Un sacré remue-ménage qui pourrait déboucher sur des conséquences graves. En effet, c’est tout l’état-major, du président aux dirigeants jusqu’à l’entraineur et ses adjoints, qui pourrait claquer la porte dans les prochaines heures. Tout ça pour une réunion compliquée avec les supporters ? Pour Daniel Riolo, c’est un peu trop gros pour être vrai. « Si Longoria part aussi, c’est une révolution à l’OM… et ça cache forcément quelque chose qui n’est pas qu’un début de saison moyen… », a glissé le consultant de RMC, qui avait déjà confié au printemps dernier qu’une vente du club n’était pas impossible. Cette refonte forcée prend en tout cas de vitesse un Frank McCourt qui ne s’attendait pas à se mêler d’un tel dossier alors que la saison vient de reprendre. Au point de décider d’écouter ouvertement les offres qui lui sont faites pour se tirer de ce pétrin ? De nombreux observateurs sont persuadés que le timing forcé peut provoquer ce changement majeur et le départ de l'Américain. Pour le moment, McCourt a renouvelé sa confiance en Pablo Longoria, mais l’issue du dirigeant espagnol est plus qu’incertaine, et pourrait bien provoquer un ras-de-marée dont la portée est difficile à définir à l’heure actuelle.