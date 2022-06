La Vente OM annoncée, c'est maintenant ou jamais !

Dans : OM.

Par Alexis Rose

Suite à une très belle saison 2021-2022, l’Olympique de Marseille va connaître un été mouvementé, vu que Frank McCourt est désormais tout proche de vendre son club à des investisseurs étrangers.

La Vente OM est de retour ! Relégué au second plan ces derniers mois, le fameux serpent de mer revient plus beau que jamais. Car si des insiders comme Thibaud Vézirian n’ont eu de cesse de répéter que Marseille allait être vendu cette année, plus personne n’osait y croire du côté du Vélodrome. Ceci malgré l'insistance du journaliste passé par La Chaine L'Equipe. Mais ce jeudi soir, la rumeur enfle à nouveau. Puisque d'après les informations de Romain Molina, Frank McCourt est bel et bien en pourparlers avec plusieurs groupes d'investisseurs à propos d’un rachat de l’OM. Contrairement au discours officiel, selon lequel le propriétaire américain a toujours envie de s’investir dans son club, surtout après cette belle fin de saison, les discussions autour d’un rachat sont bien réelles, selon le journaliste. Et l'aboutissement est même imminent, dans une prise de parole qui a bien évidemment déjà fait un boucan du Diable chez les supporters marseillais.

« Depuis deux ans, McCourt cherche des acheteurs pour l’OM. Il a sondé le marché. Il ne va pas le dire publiquement. Le bon business se fait en secret. Là, tout se passe aux USA. Sa première volonté est de vendre à un groupe américain. Il y a eu des négociations qui ont finalement avorté avec un groupe, qui a finalement pris une autre franchise sportive. Néanmoins, le club a été proposé à divers fonds. Via ses propres réseaux et sa holding, McCourt cherche un revendeur. Il n’a pas mandaté une banque. Il y a un an, le projet de racheter l’OM a été proposé au PIF, le nouveau propriétaire de Newcastle. Au printemps dernier, une accélération s’est déroulée en Arabie Saoudite, qui cherche à racheter d’autres clubs européens pour imiter le City Football Group. Il y a eu des pourparlers avec l’OM. Ça a très bien avancé à un moment donné, mais il n’y a rien eu au final… Je ne sais pas si c’est un mandat de vente exclusive ou un mandat normal, mais je sais qu’il y a un truc qui doit se terminer dans le mois de juin vis-à-vis de l’Arabie Saoudite. Un jour, c’est oui. Un jour, c’est non. Le dossier est imprévisible. Je n’ai pas les noms, mais les discussions sont réelles entre McCourt et les Saoudiens. Le club a été revalorisé cette saison, avec le retour en Ligue des Champions. McCourt en a marre de remettre 40-50 millions d’euros pour combler les trous. Il veut vendre, il souhaite rentrer dans ses frais. Donc la vente, c’est cet été ou jamais, compte tenu de la situation sportive actuelle. En tout cas, les discussions se sont amplifiées depuis quelques mois que ce soit aux USA ou au Moyen Orient », a lancé le Youtubeur, qui s’attend maintenant à subir une attaque des dirigeants de l’OM. Quoi qu’il en soit, cette information va faire énormément de bruit du côté de Marseille, où tout le monde rêve d’une arrivée d'investisseurs milliardaires afin de concurrencer le PSG et son Qatar.