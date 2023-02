La VAR a floué le PSG, les Marseillais remis en place

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Le Bayern Munich partira avec l'avantage d'un but sur le PSG dans trois semaines lors de leur huitième de finale retour en Allemagne. Les Bavarois l'ont échappé belle au Parc des Princes.

Le PSG et le Bayern Munich n'ont pas offert le match de l'année ce mardi soir au Parc des Princes. Les deux équipes, globalement peu inspirées, ont déçu. Mais c'est bien le Bayern Munich qui a fait la belle opération en remportant cette manche aller 1 à 0 grâce à un but de Kingsley Coman en début de seconde période. Les Bavarois l'ont ensuite échappé belle. Car Kylian Mbappé s'est vu refuser deux buts sur hors jeu. Si le premier ne souffre d'aucune contestation, le second fait débat. Si Nuno Mendes est bien hors jeu, il ne l'est que de quelques centimètres. De quoi faire ressurgir de vieux débats sur la VAR. Pour Alexandre Pedro, qui travaille au Monde, ce but refusé au PSG va à l'encontre de l'esprit du jeu.

Le PSG victime de la VAR ?

Le but de Kylian Mbappé de nouveau refusé pour hors-jeu ❌



Justifié selon vous ? 🤔#PSGFCB | #UCL pic.twitter.com/OhWnjh4loX — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) February 14, 2023

En effet, le journaliste a notamment posté sur son compte Twitter : « Si vous voyez un hors-jeu, c'est que vous n'aimez pas le foot. L'esprit avant la machine bête et méchante ». De quoi faire réagir les fans... de l'OM, qui s'en sont pris à Alexandre Pedro, alors que les Phocéens validaient (sans surprise) la décision de l'arbitre de refuser le but de Mbappé. Des commentaires qui ont engendré une nouvelle réponse du journaliste politique : « Sinon, je précise. Je ne supporte pas le PSG (comme je vois que certains Marseillais sont très attachés à la VAR depuis hier soir). Je suis juste un nostalgique d'un arbitrage humain avec ses erreurs et ses injustices parfois. Le combat est perdu, mais j'aime encore le mener ». En effet, peu de chances que la VAR soit écartée dans les prochaines années. En revanche, quelques améliorations ne sont pas à écarter.