La porte en janvier, l'OM menace Amine Harit

Excellent au début de la saison, Amine Harit marque le pas et reste sur une prestation décevante à Strasbourg. Roberto De Zerbi continue de le soutenir, mais l’international marocain va vite devoir redresser la barre.

A l’instar de Luis Henrique ou de Mason Greenwood, Amine Harit a commencé la saison sur les chapeaux de roue. Avec 1 passe décisive et 4 buts en six matchs de Ligue 1, l’international marocain de l’Olympique de Marseille a un rendement satisfaisant. Mais ces derniers temps, l’ex-meneur de jeu de Schalke 04 est moins incisif. Rapidement sacrifié contre l’OL après le carton rouge de Leonardo Balerdi, Harit est totalement passé à côté de son match à Strasbourg. Le Marocain était pourtant frais, lui qui n’a quasiment pas joué lors de l’Olympico, mais son match a laissé un goût amer aux supporters olympiens, qui s’étaient habitués à beaucoup mieux.

En conférence de presse, Roberto De Zerbi a refusé de taper sur son joueur et l’a au contraire défendu malgré sa prestation à côté de la plaque en Alsace. « Harit a bien commencé la saison. Le match à Strasbourg a été différent des autres, il a eu des difficultés. Mais globalement, je suis très satisfait de ce qu'il fait. Koné et Carboni peuvent aussi jouer à son poste, on peut aussi jouer parfois à deux attaquants avec Wahi et Maupay. Mais je suis très satisfait d’Harit » a rappelé le coach italien. En interne, le discours est un peu différent si l’on se fie aux informations de L’Equipe.

L'OM reste à l'écoute des offres pour Harit

Et pour cause, le quotidien national dévoile dans ses colonnes qu’un départ d’Amine Harit lors du prochain mercato hivernal n’est pas à exclure. Il faut dire que l’été dernier, déjà, l’ancien Nantais a été poussé vers la sortie. Sans être envoyé dans le loft, le Marocain a été encouragé à accepter l’offre en or massif du Zénith, qui lui promettait un salaire de folie. Déterminé à l’idée de s’imposer à Marseille et de jouer sous les ordres de Roberto De Zerbi, le meneur de jeu marseillais a refusé. Si une nouvelle offre se présente en janvier, l’OM sera de nouveau à l’écoute, alors que son joueur est sous contrat jusqu’en 2027.

Il y a cependant peu de chance que Harit soit réceptif à l’idée d’un potentiel départ en cours de saison, encore plus s’il est titulaire dans une équipe qui joue le podium. S’il veut garder sa place dans le onze de départ marseillais en revanche, Amine Harit va devoir éviter de reproduire la performance qui était la sienne à Strasbourg la semaine passée. Et cela commence dès ce vendredi à l’occasion de la réception d’Angers au Vélodrome.