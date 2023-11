La haine OM-OL est trop forte, Valbuena n'en peut plus

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

L'Olympico de dimanche va peut-être marquer un tournant dans la rivalité entre les deux clubs. Les images de Grosso en sang montrent qu'on a franchi un cap en terme de violences. Mathieu Valbuena, passé par l'OM et l'OL, réclame des mesures fortes pour stopper cette haine.

Marseille-Lyon est bien devenu la rivalité la plus intense de la Ligue 1, dimanche l'a prouvé d'une triste manière. Alors que le PSG est intouchable depuis une décennie et que l'ASSE est descendu en L2, Marseillais et Lyonnais ont concentré toute leur rancœur contre l'autre Olympique. Ce week-end, cela s'est traduit par des bus caillassés, des insultes en tribunes et un Fabio Grosso arrivé en sang au stade Vélodrome. Pour la première fois, un OM-OL n'a même pas démarré. Dans une Ligue 1 toujours plus violente en tribunes, cette affiche est devenue celle qui comporte le plus de risques.

Valbuena réclame une tolérance zéro

Mathieu Valbuena est parfaitement connaisseur de cette opposition. L'ancien marseillais (2006-2014) et lyonnais (2015-2017) avait connu un retour mouvementé au Vélodrome. Les supporters de l'OM ne lui avait pas pardonné son transfert chez le rival lyonnais, pendant une poupée à son effigie dans les tribunes le 20 septembre 2015. Actuel joueur de l'Apollon Limassol, Valbuena n'hésite pas à parler d'un climat de haine entre les deux clubs. Une situation qui l'inquiète et qui lui fait dire que de fortes sanctions sont désormais indispensables pour calmer les choses.

💬 Mathieu Valbuena : "Depuis ces dernières années, cette rivalité entre Lyon et Marseille s'accroît de plus en plus. J'ai l'impression qu'il y a de la haine."



⚽️ Passé par les deux clubs, Valbuena constate le climat tendu. pic.twitter.com/WotbudBIZl — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) November 1, 2023

« Moi, c'était dans un contexte différent, parce que ça s'est passé dans le stade. Je savais à quoi m'attendre en ayant évolué pendant huit ans à l'OM puis en signant deux ans après à Lyon. Je savais que je n'allais pas être applaudi. Mais là, j'ai été surpris. Cette rivalité entre Lyon et Marseille s'accroît de plus en plus. […] J'ai l'impression qu'il y a de la haine des deux côtés. Il n'y avait pas ça avant. Peut-être que ma signature à Lyon a enclenché quelque chose. […] Aujourd'hui, il n'y a plus de limites. Si on laisse passer ça, ça recommencera. […] Pour moi, ce ne sont pas des amoureux de l'OM qui font ça. Ils punissent les supporters qui viennent voir un match. […] Peut-être que ça tombera sur l'OM, mais si on ne prend pas de décisions fortes et justes, ça continuera », a t-il analysé dans Rothen s'enflamme sur RMC. Une sévérité qui ne plaira pas aux Marseillais mais c'est peut-être la seule possibilité pour éviter un vrai drame à l'avenir entre l'OM et l'OL mais surtout en Ligue 1.