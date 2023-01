La FFF cartonne l'OM, Longoria sous le choc

Dans : OM.

Par Adrien Barbet

Exclu en Coupe de France suite à un violent tacle sur un joueur de Hyères lors du 32e de finale, Eric Bailly connaît la durée de sa suspension. L'information est tombée dans la presse avant d'être transmise à Pablo Longoria. Une situation qui ne plaît pas du tout au président de l'OM.

Selon les informations du journal La Provence, Eric Bailly écope de 7 matchs de suspension pour son coup de pied involontaire mais violent sur le torse de Moussa N’Diaye. Le défenseur central a déjà été absent contre Troyes et Lorient en Ligue 1 et va donc manquer les 5 prochaines rencontres de l'OM. Le joueur prêté par Manchester United va notamment manquer le choc contre Rennes en Coupe de France et les derbys du sud contre Nice et Monaco. Bailly sera de retour contre Toulouse le week-end du 18-19 février, une semaine avant le match fatidique de la 25e journée du championnat face au PSG. Une absence de longue durée, que déplore Pablo Longoria qui n'a pas été mis au courant par la commission de discipline de la Fédération française de football (FFF).

Pablo Longoria ne décolère pas

« Si véritablement notre joueur est suspendu sept matchs, ce serait avant tout très grave que certaines personnes aient laissé fuiter cette décision dans la presse sans même prendre la peine d’avoir notifié la sanction et prévenu le club concerné. C’est un manque de respect » a confié le président de l'OM, contacté par RMC Sport suite à l'annonce du verdict pour la suspension d'Eric Bailly. Le joueur de 28 ans s'était immédiatement rendu dans le vestiaire de Hyères pour s'excuser et a même rendu visite à Moussa N’Diaye qui a dû être hospitalisé et admis en réanimation par précaution. La Provence affirme que le milieu de terrain varois souffre d'une fracture d'une côte, d'une lésion au foie et d'une hémorragie interne. Le joueur de Hyères a reçu 30 jours d'ITT.