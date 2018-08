Dans : OM, Ligue 1, OGCN.

Si l'Olympique de Marseille n'a pas vraiment souffert de l'absence d'un grand attaquant vendredi soir contre le TFC, l'OGC Nice est apparu bien faiblard sur le plan offensif contre Reims. Patrick Vieira l'a pourtant clamé haut et fort, Mario Balotelli ne jouera pas au Gym cette saison, l'attaquant italien cherchant à faire ses valises. Evoquant ce sujet, Pierre Ménès estime que si le cas Balotelli est perturbant pour l'OM, il est autrement plus gênant pour Nice.

« Si le feuilleton Balotelli dérange l’OM, il pourrit le début de saison des Niçois, qui n’ont pas encore trouvé le remplaçant de l’Italien. C’est pourtant la priorité pour le Gym, qui n’aurait jamais dû perdre ce match en ayant possédé le ballon plus de 70% et en ayant dominé les débats à ce point face à des Champenois qui ont marqué très vite - un but sur lequel Cardinale est coupable - et qui ont ensuite su faire le dos rond et tenir le résultat », constate le consultant de Canal+, visiblement inquiet pour Nice si cette histoire d'attaquant ne se règle pas rapidement.