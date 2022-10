L1 : Jonathan Clauss en grand danger pour PSG-OM

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Jonathan Clauss a été contraint d'abandonner ses coéquipiers marseillais mardi soir contre le Sporting. Mais si les nouvelles ne sont pas bonnes, elles ne sont pas non plus catastrophiques pour l'ancien Lensois.

Sorti en première période en Ligue des champions, et remplacé par Issa Kaboré, Jonathan Clauss donne des sueurs froides aux supporters de l’OM. Auteur d’un début de saison sensationnel sous ses nouvelles couleurs, le défenseur international tricolore souffrait d’un problème musculaire qui pouvait laisser craindre une absence de longue durée. Via les réseaux sociaux, le joueur recruté à Lens pour 7,5 millions d’euros avait annoncé qu’il allait passer des examens médicaux ce mercredi afin d’en savoir plus. Et si certains affirmaient que Jonathan Clauss serait absent plusieurs semaines, les nouvelles sont plutôt rassurantes, même si Igor Tudor devra se passer de son latéral pendant deux ou trois matchs. En enfin, selon plusieurs sources, Clauss souffre d’une hyperextension du tendon des ischio-jambiers de la jambe droite. Et pour revenir à 100%, il va devoir se soigner et surtout se reposer, ce qui va donc le contraindre à manquer quelques rencontres.

Jonathan Clauss forfait face au PSG ?

Selon L’Equipe, Jonathan Clauss va devoir s’éloigner des terrains pour les 10 prochains jours, et il sera donc officiellement forfait pour le match de Ligue 1 contre Ajaccio, ce week-end au Vélodrome, et pour le déplacement de mercredi prochain en Ligue des champions au Portugal contre le Sporting. Reste une seule inconnue, mais de taille, le défenseur de l’Olympique de Marseille est en effet incertain pour le déplacement que l’OM effectuera au Parc des Princes le dimanche 16 octobre prochain pour y défier le Paris Saint-Germain. Et compte tenu du timing particulièrement serré, il y a de gros doutes, ce qui serait évidemment un coup dur pour le club phocéen, qui tient le rythme imposé par le PSG cette saison en Championnat.