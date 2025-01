L1 et Mercato, l'OM met deux claques à Rennes

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'Olympique de Marseille a mis les points sur les "i" à Rennes, avec une victoire convaincante et un message tout aussi persuasif au sujet de Valentin Rongier.

Un pénalty manqué, une ouverture du score rapidement effacée en toute fin de première période, le Stade Rennais a pensé un moment se relancer face à l’OM ce samedi soir. Mais les Marseillais ont ensuite totalement maitrisé les débats pour s’imposer logiquement 2-1 au Roazhon Park face à une équipe bretonne inoffensive en seconde période. Cela fait trois défaites de suite pour Jorge Sampaoli, qui ne trouve clairement pas la recette pour réveiller cette équipe « Rouge et Noir », partie pour une saison galère jusqu’au bout, la deuxième consécutive.

Le mercato n’a pas vraiment fait son effet, même si Seko Fofana est un joueur qui va vers l’avant, et Brice Samba a fait quelques beaux arrêts, tout en ayant réalisé des relances très peu rassurantes. D’autres joueurs vont arriver, et notamment à l’OM, il y a un élément qui fait rêver Rennes. Il s’agit de Valentin Rongier, que Pablo Longoria ne souhaite pas vendre. Pourtant, entre un transfert copieux et un gros contrat sur le long terme, le milieu de terrain est tenté par l’idée de signer en Bretagne alors que Marseille ne lui a rien proposé pour son avenir.

Rennes a compris le message

Mais pas touche à l’ancien nantais, a décidé Roberto De Zerbi, qui a fait passer le message à son président, et ainsi de suite jusqu’aux dirigeants rennais. Interrogé sur DAZN en marge du match, le directeur sportif Frédéric Massara a bien compris le message. « C’est un joueur très fort mais qui est absolument hors du marché. C’est un joueur important de l’OM donc ce n’est pas un joueur disponible du tout. Il n’est pas sur le marché », a souligné le dirigeant rennais, histoire de mettre un terme à cette rumeur. Il faut néanmoins se méfier des paroles devant les micros, car Rennes pourrait s’autoriser à tâter à nouveau le terrain en fin de mercato. Surtout si l’entourage de Valentin Rongier venait à relancer cette piste dans une quinzaine de jours.

En attendant, Rennes a fait chou blanc sur toute la ligne, sur le terrain comme en dehors, face à l’OM ce week-end.