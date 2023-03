L1 : Alexis Sanchez fait tomber Reims, l’OM revient sur le PSG

Dans : OM.

Par Alexis Rose

28e journée de Ligue 1 :

Stade Auguste Delaune.

Stade de Reims - Olympique de Marseille : 1-2.

Buts : Balogun (13e) pour Reims ; Alexis Sanchez (16e, 29e) pour l’OM.

Bousculé par le Stade de Reims, l’Olympique de Marseille a finalement réussi à s’en sortir grâce à un Alexis Sanchez des grands soirs (2-1).

Suite à la nouvelle défaite du PSG face à Rennes, l’OM disposait d’une occasion en or pour revenir dans la course au titre. Sauf qu’après un début de match fou, c’est Balogun qui ouvrait le score ! Sur un centre en retrait de Munetsi, le buteur anglais topait sa frappe du gauche pour lober Pau Lopez (1-0 à la 13e). Un avantage de courte durée pour Reims, puisqu’Alexis Sanchez égalisait ensuite sur un coup-franc direct avec l’aide du poteau après une grosse faute de De Smet (1-1 à la 16e). De quoi lancer la machine chilienne, qui plantait un doublé juste avant la demi-heure de jeu d’un tir croisé du droit suite à une passe en profondeur de… Pau Lopez (1-2 à la 29e).

⏸️ 45’ | 1-2



Après une première période riche en occasions et où les deux équipes se livrent une grosse bataille au centre du terrain, l'OM rentre aux vestiaires avec une petite longueur d'avance 🤝#SDROM #GoSDR pic.twitter.com/WNj4lem5a6 — Stade de Reims (@StadeDeReims) March 19, 2023

Devant au score à la pause, les Phocéens subissaient les assauts des Rémois en deuxième période, mais Pau Lopez stoppait notamment Flips (62e). En fin de match, l’OM pliait mais ne rompait pas, malgré un poteau de Balogun dans le temps additionnel (92e).

⏱ 90’ | #SDROM 1️⃣-2️⃣



𝙑𝙄𝘾𝙏𝙊𝙄𝙍𝙀 ✅



Nos Olympiens 𝙚𝙣𝙘𝙝𝙖𝙞𝙣𝙚𝙣𝙩 une 8️⃣ème victoire de rang à l’extérieur en s’imposant au Stade Auguste-Delaune. 🔓 pic.twitter.com/oW5JbypIZG — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) March 19, 2023

Grâce à cette victoire (2-1), l’OM retrouve sa deuxième place en repassant devant Lens. À dix journées de la fin, le groupe d’Igor Tudor recolle ainsi à sept points du PSG dans la course au titre. De son côté, Reims chute pour la première fois depuis septembre après une incroyable série de 19 matchs sans défaite. Un revers qui enfonce l’équipe de Will Still dans le ventre mou de la L1, à sept longueurs du Top 5.