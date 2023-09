L'OM victime d'une « ‍tricherie légale ‍»

Dans : OM.

En cette période de trêve internationale, les suiveurs de l’Olympique de Marseille ne décolèrent toujours pas après l’arbitrage et la VAR qui ont un peu pourri leur début de saison…

Après avoir terminé sur le podium de la Ligue 1 la saison passée, le club phocéen espérait bien disputer la Ligue des Champions durant cet exercice 2023-2024. Mais il n’en sera rien puisque l’OM jouera l’Europa League, dans un groupe compliqué avec l’Ajax, Brighton et l’AEK. Il aurait potentiellement pu en être autrement si Marseille n’avait pas subi un arbitrage vidéo en sa défaveur à l’occasion du troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions face au Panathinaïkos (défaite aux tirs au but) en août dernier. Durant ce match retour au Vélodrome, l’équipe de Marcelino s’est vue refuser deux buts pour un hors-jeu discutable, avant qu’un penalty pour une main de Guendouzi ne soit sifflé après consultation de la VAR, quelques instants après une plus que probable faute des Grecs sur le milieu marseillais dans la surface adverse. Autant dire qu’avec autant de faits d’arbitrage contraires, les Marseillais l’ont encore mauvaise, à l’image de Philippe Pujol.

La main de Vata l'a traumatisé

"La VAR c'est juste un outils pour une tricherie légale..." #OM #TeamOM pic.twitter.com/d4eIl3KlB5 — Football Club de Marseille (@FCMarseille) September 8, 2023

« Le VAR est un outil pour une tricherie légale. Il faut se positionner au bon endroit pour être du bon côté du VAR. J’aurais aimé l’avoir à l’époque de la main de Vata, qui a traumatisé toute ma génération. Cela fait partie d’une initiation. À ce moment-là, j’ai 14-15 ans et j’apprends l’injustice. La main est flagrante et on en parle de partout, que ce soit dans les médias ou même au lycée. Aujourd’hui, on fait ce que l’on veut du VAR. Autant jouer à FIFA. On met dix arbitres, il y aura dix décisions différentes pour des raisons plus ou moins valables. C’est une absurdité au nom du football business », a lancé, sur Débat Foot Marseille, le réalisateur, qui pense que l’OM est toujours victime de l'arbitrage, avec ou sans VAR.