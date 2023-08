L’OM victime d’un complot, l'excuse secrète des arbitres

Dans : OM.

Les décisions arbitrales défavorables se multiplient pour l’OM en ce début de saison. Vendredi à Metz, la VAR a encore joué un vilain tour aux hommes de Marcelino en refusant un but de Rongier pour une faute très légère de Sarr.

Totalement floué par l’arbitrage au match aller et au match retour face au Panathinaïkos en troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions, l’Olympique de Marseille a également eu quelques déboires avec l’arbitrage lors de son déplacement à Metz, vendredi soir en Ligue 1. Alors que les coéquipiers de Pierre-Emerick Aubameyang menaient 1-0 en Moselle, un deuxième but a été refusé à la surprise générale après consultation de la VAR. A la suite d’une récupération de Sarr, Aubameyang servait Rongier pour le deuxième but marseillais de la soirée.

😬 Ismaïla Sarr : "On doit gagner ce match facilement."



La déception se lit sur le visage de l'ailier de l'@OM_Officiel après le match nul face à Metz.#FCMOM pic.twitter.com/uACkttkVtk — Prime Video Sport France (@PVSportFR) August 18, 2023

Mais alors que tout le monde pensait que le score était de 2-0 et que le match était plié, Jérôme Brisard a été appelé par les assistants en charge de la vidéo afin d’aller voir les images pour une potentielle faute d’Ismaïla Sarr au début de l’action. Sur les images diffusées par Prime Video, le contact paraissait très léger entre l’attaquant de Marseille et le défenseur de Metz et ne justifiait pas vraiment un appel de la VAR pour annuler le but. A la stupeur générale, Jérôme Brisard a finalement pris la décision de ne pas valider la réalisation de Valentin Rongier. Une décision défavorable de plus pour Marseille qui s’explique par le fait que l’arbitre du match a pu visionner des images qui n’ont pas été diffusées à la télévision et qui montrent un réel contact entre Sarr et le joueur messin selon Stéphane Lannoy, patron des arbitres.

L'OM hurle au scandale patron des arbitres prend la parole

« J'ai regardé le match en direct à la télé et, avec les images proposées, je ne voyais pas de situation de faute sur l'instant. Mais, en regardant les caméras utilisées par le VAR, on voit un contact avéré. Les images de la caméra opposée ne sont pas apparues à l'antenne et elles montrent que M. Sarr ne touche jamais le ballon. Non pas avec sa première jambe, mais avec sa seconde jambe d'appui au sol, il vient toucher le pied du Messin au point de le déséquilibrer et de commettre la faute. Recommandé par l'assistant vidéo, le visionnage de M. Brisard au bord du terrain n'était donc absolument pas superflu. Il a pris un peu de temps pour se décider car la première image qu'on lui a proposée n'est pas la plus pertinente. C'est la caméra opposée qui le fait basculer. Cela prouve l'intérêt pour l'assistant vidéo de travailler les différents angles » a indiqué le directeur technique délégué à l’arbitrage professionnel à L’Equipe. Stéphane Lannoy a proposé à Pablo Longoria et au staff de l’OM une réunion en visioconférence afin de leur montrer cette séquence dont ils ne connaissaient pas l’existence. Ce rendez-vous informel aura lieu mardi matin et permettra aussi aux dirigeants phocéens de faire part de leur mécontentement sur la manière dont Marseille est arbitré depuis le début de la saison…