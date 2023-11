L'OM vendu à l'Arabie Saoudite, ça part au clash

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Sûr de ses informations, le journaliste Thibaud Vézirian confirme le prochain rachat de l’Olympique de Marseille. Ses sorties divisent les supporters marseillais, d’où les critiques de son confrère Romain Haering qui a eu droit à une réponse.

Chez les supporters de l’Olympique de Marseille, le sujet devient sensible. La possible vente du club fait beaucoup réagir et provoque même des tensions entre les fans olympiens. C’est pourquoi le journaliste du Phocéen Romain Haering en veut à Thibaud Vézirian, selon lui coupable d’entretenir une fausse hypothèse.

« A mon avis, ce qu’il s’est passé, c’est que ce qu’il a annoncé ne s’est pas fait et que depuis trois ans, il s’entête dans son truc de "vous allez voir, c’est fait..." Mais ça n’est pas fait et du coup il insiste, a réagi l’observateur marseillais dans le podcast L’OM au Café. Le problème, c'est qu’il a divisé d’une façon incroyable les supporters avec ça. (...) C’est de la déstabilisation, et ça a fait du mal au club et aux supporters. (…) L’état saoudien n’est pas intéressé. »

Sans surprise, la déclaration n’a pas plu au principal intéressé. Sûr de ses informations sur la vente de l’OM, Thibaud Vézirian a sèchement recadré son confrère. « Oser dire que ma petite personne a pu diviser les supporters de l’OM quand on voit comment ils s’empoignent eux-mêmes sur les réseaux sociaux, ils n’ont pas besoin de moi, s’est étonné le journaliste de Team Football. Rudi Garcia, Jacques-Henri Eyraud, et ensuite même la gestion Longoria ont assez divisé les supporters pour ne pas me mêler à ça. »

Vézirian se lâche

« Et concernant sa petite phrase pour dire que les Saoudiens ne sont pas intéressés, c’est quand même le plus drôle, puisque des proches du gouvernement saoudien eux-mêmes ont dit qu’ils allaient racheter l’OM, a-t-il rappelé. C’est assez curieux, encore désormais à ce jour, la fin 2023, d’oser dire ça. Encore quelqu’un qui cherche la lumière, qui n’a jamais enquêté sur le sujet, qui apparemment ne suit que la communication officielle du club, puisque ce sont les mêmes mots que l’on entend auprès du service com’ de l’OM, et qui, de surcroit, ose faire la leçon et manquer de respect au travail des autres. C’est une drôle de façon de faire. » Décidément, Thibaud Vézirian ne s'est pas fait que des amis dans la cité phocéenne.