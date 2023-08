L'OM va souffrir en Grèce, le patron croise les doigts

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

L'OM débute son périple européen à Athènes mercredi soir. Les Phocéens auront fort à faire dans le stade bouillant du Panathinaikos en troisième tour préliminaire aller de C1. Samuel Gigot s'attend déjà à un gros combat.

On ne sait pas si les muscles seront réveillés mais la tête elle le sera à coup sûr. L'OM va débuter officiellement sa saison mercredi soir avec son 3e tour préliminaire aller de Ligue des champions. Les Phocéens sont gâtés puisqu'une ambiance bouillante les attend sur la pelouse du Panathinaikos. Les supporters grecs sont connus pour être très chauds et l'OM n'aura pas vraiment la possibilité de trouver du réconfort dans les tribunes. Aucun supporter marseillais n'a été autorisé à faire le déplacement à Athènes par mesure de sécurité.

L'OM sera dans le grand bain européen dès mercredi

Dans cette arène hostile, cela aura tout du traquenard pour l’Olympique de Marseille. D’autant plus que les hommes de Marcelino n’ont pas été très performants en matchs de préparation, le dernier s’étant soldé par une défaite mercredi dernier face au Bayer Leverkusen. Même si le Panathinaikos n'a plus participé à la C1 depuis 13 ans et n'apparaît pas comme un cador européen, l'heure est à l'extrême vigilance pour l'OM comme le rappelle Samuel Gigot.

Le possible capitaine marseillais mercredi se voulait prudent surtout à cause de la différence de rythme entre le Pana, déjà entré en lice en C1 cette saison, et l'OM à court de compétition dans les jambes. « On est déçu de ne pas avoir nos supporters avec nous. On espère leur ramener la victoire. Le Pana a déjà commencé la compétition, il y aura une grosse intensité de leur part, on devra être concentré, répondre présent. Il ne faut pas avoir de regrets. Ça peut le faire », a résumé Gigot en conférence de presse du côté d'Athènes. Avec les nombreux millions d'euros en jeu, difficile de ne pas être motivé pour l'OM et ses joueurs quand même.