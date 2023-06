L'OM va s'offrir un joueur à 100 millions d'euros

Dans : OM.

Par Adrien Barbet

Si l'Olympique de Marseille s'est montré discret sur le marché des transferts, c'est parce qu'il fallait d'abord régler la problématique de l'entraîneur. Après l'officialisation de Marcelino, le club phocéen est en passe de s'offrir son premier renfort dont la valeur a de quoi faire rêver.

Avec l'arrivée de Marcelino, jusqu'en juin 2025, l'OM tient son entraîneur et peut enfin se concentrer sur son mercato estival. Plusieurs renforts sont attendus à Marseille, dans différents secteurs de jeu, l'idée étant de faire vite puisque le club phocéen doit arracher son ticket pour la Ligue des champions au coeur de l'été. La première recrue de l'ère Marcelino pourrait d'ailleurs être au niveau de l'entrejeu. La Provence explique que Geoffrey Kondogbia devrait selon toute vraisemblance être le premier joueur à être recruté par l'OM cet été. Un nouveau milieu de terrain à Marseille qui risque de devoir se séparer d'un joueur pour faire de la place à l'international centrafricain (9 sélections) qui a toujours eu une très belle cote auprès des clubs européens.

Kondogbia, l'homme qui valait 100 millions d'euros

À 30 ans, Geoffrey Kondogbia a déjà évolué dans six clubs différents pour trois championnats. La France avec le RC Lens et l'AS Monaco, l'Italie avec un passage à l'AS Roma et puis l'Espagne, le championnat où Kondogbia a le plus joué avec le FC Séville, Valence et plus récemment l'Atletico Madrid. Au total, l'ancien international français (5 sélections) a été transféré pour un montant total de 104 millions d'euros puisque l'OM devrait offrir 7 millions aux Colchoneros pour recruter le natif de Nemours. Une somme très importante, qui confirme que Kondogbia a toujours attiré des clubs prêts à payer le prix fort pour lui. Néanmoins, avec l'arrivée imminente du milieu de terrain, l'OM va se délester d'un joueur dans ce secteur. Si Mattéo Guendouzi est annoncé sur le départ, on évoque un transfert à West Ham, c'est bien Pape Gueye, prêté à Séville cette saison qui va probablemen faire les frais du transfert de Geoffrey Kondogbia à Marseille.