L’OM va recruter Pierre-Emile Hojbjerg

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'OM est en discussions très avancées pour faire venir Pierre-Emile Hojberg, le puissant milieu de terrain de Tottenham. Un secret bien gardé par Pablo Longoria.

Roi du contre-pied au mercato, Pablo Longoria a encore réalisé un coup de maitre puisque l’OM a maintenu cette piste sous silence radio jusqu’à ce que L’Equipe révèle cette nuit que le club marseillais était en discussions très avancées pour faire signer Pierre-Emile Hojberg. Le président marseillais avait repéré ce joueur puisant rodé aux joutes de Premier League, mais qui ne faisait plus partie des plans de Tottenham pour la saison à venir. Le Danois avait encore un an de contrat chez les Spurs, mais cela n’empêche pas l’OM de conclure un prêt avec une option d’achat quasiment obligatoire de 15 millions d’euros, ou bien un transfert sec de 13,5 ME selon d'autres sources, qui confirment en tout cas l'imminence de ce deal. Le quotidien sportif précise que Roberto De Zerbi a largement validé la piste de ce milieu de terrain à la frappe lourde, et capable de travailler devant la défense comme de jouer en relayeur.

Une issue positive dans cette arrivée est espérée la semaine prochaine, afin que l’international danois présent à l’Euro s’engage pour quatre saisons à l’OM, lui qui a 28 ans. Il avait débuté sa carrière au Bayern Munich, sans jamais parvenir à s’y imposer, avant d’exploser à Southampton, puisque de rejoindre Tottenham en 2020, devant un cadre de l’entrejeu avant de perdre un peu de sa superbe ces derniers mois. Les supporters marseillais qui ont de la mémoire pourront même se souvenir qu’il avait joué contre l’OM en Ligue des Champions en 2022-2023, effectuant une passe décisive sur un centre au second poteau pour Richarlison dans la défaite à Londres lors de la phase de poule, en septembre 2022. Un joli coup donc réalisé par l'OM pour renforcer son effectif avec un joueur d'expérience et qui est habitué à jouer au très haut niveau.