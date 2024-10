L'OM va recevoir une offre de 60ME pour Greenwood

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Auteur d’un excellent début de saison avec l’OM, Mason Greenwood attire déjà les convoitises. En Espagne, le FC Barcelone suit de près la situation de l’attaquant anglais et réfléchit déjà à une offre pour l’été prochain.

Malgré un effectif déjà pléthorique dans le secteur offensif avec Lewandowski, Yamal, Raphinha, Torres ou encore Olmo, le FC Barcelone envisage de se renforcer encore davantage la saison prochaine. L’idée est de recruter au moins un joueur, notamment pour combler les absences répétitives d’Olmo sur blessure pour pouvoir faire souffler régulièrement Yamal. Le nom de Neymar a été évoqué ces dernières heures par la presse espagnole ainsi que celui de… Mason Greenwood. Il faut dire que l’attaquant de l’Olympique de Marseille connaît la Liga pour avoir évolué à Getafe la saison dernière, et son début de saison attire les projecteurs avec cinq buts en six matchs de Ligue 1.

Greenwood répond au Barça, l'OM va adorer https://t.co/cO1VvpPLIN — Foot01.com (@Foot01_com) October 1, 2024

The Sun révélait en début de semaine que Barcelone ainsi que le PSG suivaient la situation de l’ancien attaquant de Manchester United, une tendance qui se confirme si l’on se fie aux informations d’El Gol Digital. Le média espagnol croit savoir que l’intérêt du FC Barcelone va au-delà de la simple observation puisque le club catalan est bel et bien déterminé à miser sur Mason Greenwood l’été prochain. Rassuré par son comportement sportif et extra-sportif à Getafe l’an passé et par ses débuts tonitruants à Marseille, le club catalan n’a plus aucune réserve sur Greenwood, malgré les polémiques liées à son passé qui font de lui un joueur indésirable en Angleterre.

Greenwood dans le viseur, Barcelone insiste

Le prix à payer sera néanmoins conséquent puisque le média espagnol révèle que pour s’offrir Mason Greenwood, le Barça devra au minimum lâcher 60 millions d’euros, dont la moitié ira directement dans les caisses de Manchester United. Il s’agit ici d’un prix minimum fixé par Marseille, qui récupèrera 50% de la future vente et qui veut au moins retrouver le prix payé l’été dernier, soit 26 ME hors bonus. La question est maintenant de savoir où Barcelone trouvera cet argent alors que le club catalan est dans une situation financière toujours plus préoccupante.

La question se pose d'autant plus que dans son article, El Gol Digital confirme les difficultés du Barça, et affirme que pour payer une telle somme, le Barça devra étaler le paiement sur plusieurs années... ce qui ne devrait pas convenir à l'OM. Mason Greenwood de son côté a fait savoir mardi via son entourage que son désir était de rester à l’OM, qui lui a offert une chance et où il se sent bien. Mais l’intérêt du Barça se confirme et sera à surveiller de très près dans les mois à venir.