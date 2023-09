L'OM va frapper en janvier, une légende basque arrive

L'Olympique de Marseille s'est très montré très actif lors du mercato d'été, et cela sera probablement encore le cas au mois de janvier prochain. Marcelino aurait déjà demandé à Pablo Longoria de recruter un de ses chouchous.

Pablo Longoria n’est pas du genre à perdre son temps, et à peine la fenêtre des transferts 2023 refermée, le président de l’Olympique de Marseille s’est tournée vers le prochain créneau, celui de janvier 2024. Parmi les innombrables joueurs qui seront associés à l’OM, un premier nom a déjà été sorti par les médias espagnols. Même si l’on sait que Longoria aime travailler discrètement, ce que l’on a encore vu cet été avec plusieurs dossiers réglés en quelques jours, Marcelino lui a déjà susurré un nom dans l’oreille, celui d’Iker Muniain, le milieu de terrain espagnol de l’Athletic Bilbao. A 30 ans, ce dernier présente une caractéristique devenue rare, c’est qu’il a fait toute sa carrière sous le maillot du club basque. Natif de Pampelune, Iker Muniain est un des joueurs préférés de Marcelino.

Iker Munian did not like Jude Bellingham’s celebration towards the fans and he lets him know it. 😬 pic.twitter.com/oY19hxcIOD