L'OM va faire pleurer Mourinho, il a une vision

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Jeudi, l’OM s’est qualifié pour les demi-finales de l’Europa League Conférence sans trembler dans le stade hostile du PAOK Salonique en Grèce.

Invaincu dans cette compétition après son éviction de l’Europa League, l’Olympique de Marseille ambitionne plus que jamais d’aller au bout. En demi-finale, l’équipe de Jorge Sampaoli affrontera les Néerlandais du Feyenoord Rotterdam. Ensuite, ce sera Leicester ou plus probablement l’AS Roma en finale. En cas de match contre l’équipe de José Mourinho, Marseille aura fort à faire pour remporter l’Europa League Conférence. Mais pour Dave Appadoo, qui semble déjà se projeter sur cette potentielle finale, l’Olympique de Marseille aura toutes ses chances de l’emporter. La sérénité dégagée par l’OM depuis plusieurs semaines semble clairement inciter les observateurs à l’optimisme même s’il convient bien sûr de rester prudent. D’autant que la Roma de José Mourinho réalise aussi de son côté une saison correcte avec pour l’instant une cinquième place en Série A.

L'OM favori de l'Europa League Conférence devant Rome ?

« L’OM est porté par un truc depuis le début de cette saison. Je guettais le moment où ça allait partir en live car Sampaoli n’est pas un modèle de stabilité, parfois il peut disjoncter. C’était un effectif très remanié et je m’attendais à quel moment ils allaient craquer. Mais finalement, ils ont réussi à faire quelque chose de plus stable, ils prennent toutes les compétitions au sérieux. Je ne suis pas persuadé que l’AS Roma par exemple ait ce même appétit pour une opportunité européenne en Europa League Conférence. Je ne dis pas que la Roma joue la C4 en tongs mais à l’envie et à quelque chose qui ressemble à la volonté, je trouve que l’OM a les atouts pour aller les battre (en finale) » a commenté le consultant de La Chaîne L’Equipe, convaincu que l’Olympique de Marseille a toutes les armes en main pour remporter l’Europa League Conférence et devenir une fois de plus « à jamais les premiers ».