L'OM va faire pleurer le PSG, Maupay s'emballe

Par Hadrien Rivayrand

L'été dernier, Neal Maupay rejoignait l'OM sous forme de prêt avec option d'achat en provenance d'Everton. A Marseille, l'attaquant français a de grandes ambitions et rêve en grand.

L'OM veut pouvoir compter sur des joueurs fiables cette saison sous les ordres de Roberto De Zerbi. L'Italien sait que les détails feront la différence pour les Phocéens. En attaque, l'ancien de Brighton compte plus que jamais sur les services de Neal Maupay, qui a peu à peu pris la place d'un Elye Wahi inconstant. Le joueur de 28 ans compte bien saisir sa chance et tout donner pour les couleurs marseillaises. D'ailleurs, il n'est pas venu sur la Canebière pour faire de la figuration.

Maupay ne s'interdit rien avec l'OM

Lors d'une interview donnée à B/R Football, Neal Maupay en a en effet dit plus sur ses ambitions avec l'OM. Et le titre en Ligue 1 est clairement un objectif crédible à ses yeux : « On a l'un des meilleurs entraîneurs du monde en ce moment. Le titre, ce n'est pas l'objectif principal. Si on peut le faire, on le fera ! J'ai été dans de très bons stades dans ma carrière. Mais le Vélodrome, c'est un autre niveau ». Depuis le début de la saison avec l'Olympique de Marseille, Neal Maupay a disputé 12 matchs toutes compétitions confondues pour 2 buts marqués et 4 passes décisives délivrées.

Il sera en fin de contrat en juin 2026 avec Everton. Everton qui estime son joueur à 12 millions d'euros. Largement dans les cordes de l'OM si Maupay venait encore à convaincre d'ici la fin de saison. Pour rappel, l'Olympique de Marseille est 2e du championnat de France après 15 matchs disputés, avec 10 points de retard sur le Paris Saint-Germain, qui a joué un match en plus.