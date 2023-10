L’OM trop gentil pour Gattuso, ça va changer

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Depuis le début de la saison, l’Olympique de Marseille n’est pas l’équipe la plus agressive en Ligue 1. Au contraire, le club phocéen fait partie des formations qui commettent le moins de fautes dans l’élite française. Une statistique qui devrait évoluer sous les ordres de l’entraîneur Gennaro Gattuso.

Dans son entretien accordé à L’Equipe cette semaine, Marcelino a confirmé la version du président Pablo Longoria. L’ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille assure que sa démission concerne les menaces lancées pendant la fameuse réunion avec les groupes de supporters. Les difficultés sportives du début de saison n’auraient pas pesé dans sa décision, alors que le contexte était devenu compliqué.

Les fidèles du Vélodrome ne se reconnaissaient pas à travers leur équipe jugée trop passive. Et les statistiques confirment les critiques régulièrement entendues. Parmi les équipes de Ligue 1, l’Olympique de Marseille est celle qui commet le moins de fautes (9,6 fautes par match en moyenne) depuis le début de la saison. On est très loin des 15,1 fautes commises par l’AS Monaco, ou des 14,6 coups francs concédés par le Racing Club de Lens à chaque rencontre en championnat.

L'OM met plus d'intensité

On parle effectivement d’équipes plus actives à la récupération du ballon. Une autre statistique confirme ce manque d’agressivité du côté marseillais, à savoir le nombre de tacles effectués. Le club phocéen réalise en moyenne 15,1 tacles par match de Ligue 1, soit le 15e total du championnat. On peut imaginer que ces statistiques évolueront assez rapidement sous les ordres de Gennaro Gattuso.

Avec la philosophie de l’entraîneur italien, opposée à celle de son prédécesseur espagnol, le pensionnaire du Vélodrome met beaucoup plus d’intensité dans son jeu. Ce qui amène quasi obligatoirement plus d’interventions défensives, de tacles et de fautes. A noter que ces faibles statistiques n’empêchent pas l’Olympique de Marseille de se classer en milieu de tableau au classement des équipes les plus sanctionnées en cartons jaunes (14).