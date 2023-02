L’OM tremble très fort, le titre peut se jouer ce mercredi

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Samedi soir, le coup d’envoi du match entre Clermont et l’OM a été retardé de près d’une heure au stade Gabriel Montpied.

Dans un premier temps, des affrontements entre les supporters de l’Olympique de Marseille et ceux de Clermont ont été évoqués mais rapidement, la bonne version des faits a été donnée sur l’antenne du diffuseur Canal +. Aucun affrontement n’a eu lieu entre les supporters des deux équipes. En revanche, des supporters de l’OM non munis de billet ont forcé le passage pour prendre place dans le parcage visiteur du stade Gabriel Montpied de Clermont. Ces incidents ont poussé les forces de l’ordre à faire usage de gaz lacrymogène, ce qui a provoqué un nuage irrespirable au-dessus du stade. Dans ces conditions, il était impossible de jouer et le coup d’envoi de la partie a par conséquent été retardé de 45 minutes par l’arbitre du match, Ruddy Buquet.

Ce que risque l'OM après les incidents à Clermont

#CF63OM C’est compliqué pour l’instant au stade Montpied car les lacrymogènes ont du mal à s’estomper au-dessus de la pelouse. Les joueurs sont toujours aux vestiaires. Franchement ça pique… vous voyez le nuage sur la photo je pense…@OM_Officiel #TeamOM @maritimamedias pic.twitter.com/ynn3LdmKDp — Karim Attab (@karimattab1) February 11, 2023

Ce mercredi, l’Olympique de Marseille sera auditionné par la commission de discipline de la LFP, qui statuera ensuite sur la sanction à infliger au club phocéen. Lundi soir, les rapports des officiels n’étaient pas encore parvenus à la commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel mais mardi, les documents ont bien été reçus, ce qui va permettre à l’instance de trancher ce dossier durant la séance hebdomadaire du mercredi. Les avocats de l’OM seront présents (sur place ou en visio-conférence) afin de défendre le club phocéen. L’objectif pour le club présidé de Pablo Longoria est d’éviter la plus lourde sanction possible pour ce genre de faits, à savoir la fermeture du parcage visiteurs pour plusieurs rencontres. Engagé dans la course au titre, l’OM verrait cette sanction comme un coup dur au vu du soutien indéfectible de ses supporters à travers la France entière. La LFP rendra son verdict ce mercredi soir aux alentours de 20 heures.