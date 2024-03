L'OM double l'OL en Europe et c'est historique ‍!

Dans : OM.

Jeudi soir, l'OM a validé son ticket pour les quarts de finale de la Ligue Europa. Futurs adversaires de Benfica, les Marseillais réalisent une saison pleine en Europe. De quoi les faire progresser au classement UEFA...et dépasser l'OL.

Trois représentants en quarts de finale des trois coupes d'Europe. La Ligue 1 a réalisé un exploit inédit depuis 2004. Si le PSG était attendu à ce niveau, c'était moins le cas pour l'OM et le LOSC. Jouer un quart de finale européen est une première pour les Lillois tandis que les Marseillais ont connu une saison difficile par moments. Surtout, ces deux clubs ont souvent été raillés en France pour leurs contre-performances sur la scène européenne. Désormais, le LOSC et l'OM ne peuvent plus être vus comme des hontes du football français, bien au contraire. Ils forment avec le PSG le nouveau trio de tête de la Ligue 1 en Europe.

27 ans après, l'OM dépasse l'OL en Europe

Après les huitièmes de finale européens, l'UEFA a publié le classement des clubs avec leur nouveau coefficient. Premier club français, le PSG est quatrième sur le continent. Deuxième club hexagonal, Lille figure au 43e rang européen. L'OM complète le podium français puisque les Phocéens ont pris la 45e place ce vendredi, dépassant l'OL désormais 46e au coefficient UEFA.

🇫🇷 Classement #UEFA des clubs français :



• PSG 4e

• Lille OSC 43e

• OM 45e

• OL 46e

• Stade Rennais 47e

• AS Monaco 73e

• Nice 98e

• RC Lens 112e

• Toulouse FC 112e

• FC Nantes 114e

• Reims 115e

• ASSE 116e

• Strasbourg 117e #UEL #VillarrealOM — Stats Foot (@Statsdufoot) March 14, 2024

C'est un évènement dans la rivalité entre les deux olympiques. Si la chute lyonnaise était attendue étant donné l'absence des Lyonnais des coupes d'Europe depuis 2 ans, il fallait remonter au 20e siècle pour voir l'OM devant l'OL au classement européen. C'était en 1997 plus exactement, soient 27 années. Une preuve de la grande régularité des Lyonnais en Europe dans les années 2000 mais surtout de leurs difficultés actuelles. L'OM a deux matchs minimum face à Benfica pour creuser un peu plus l'écart d'autant que la demi-finale de C1 de l'OL en 2020 va bientôt disparaître du coefficient lyonnais. Reste à voir si l'OL pourra accrocher la coupe de France en fin de saison pour se réveiller en Europe.