L'OM ose le gros coup Dusan Vlahovic

Dans : OM.

Par Quentin Mallet

A la recherche d’un nouvel attaquant de pointe pour remplacer Elye Wahi, parti à l’Eintracht Francfort, l’Olympique de Marseille veut tenter l’énorme coup Dušan Vlahović.

Les ambitions de l’Olympique de Marseille version Longoria-Benatia ne sont plus à prouver. L’été dernier, le tandem de dirigeants se payait le luxe de signer Roberto De Zerbi en tant qu’entraineur, à un moment où il avait les plus gros clubs d’Europe à ses pieds. Le mercato estival a donc suivi la même logique puisque de gros investissements ont été faits pour permettre au club phocéen de retrouver la Ligue des champions à l’issue de l’exercice 2024-2025. Pour l’instant, on ne peut pas dire que cela ne fonctionne pas puisque l’OM est deuxième. Le mercato hivernal a toutefois été le théâtre d’un départ pas forcément prévu, celui d’Elye Wahi. Pour le remplacer, la direction marseillaise veut apparemment frapper fort vu les noms qui sortent chaque jour dans la presse. Le dernier en date, un certain Dušan Vlahović... cible du PSG.

L’OM veut faire jeu égal avec le PSG et vise Vlahovic

L'OM trouve un attaquant à Naples, ce n'est pas Raspadori https://t.co/QJIf9v0sMh — Foot01.com (@Foot01_com) January 28, 2025

Ce serait un immense coup de la part de l’Olympique de Marseille si une telle opération se réalisait. À en croire les informations de Livefoot, la direction phocéenne est entrée dans la danse pour Dušan Vlahović. Profitant des discussions qui ont déjà lieu avec la Juventus pour le dossier Nicolo Fagioli, Longoria et Benatia veulent tenter le coup pour l’attaquant serbe, lequel est de plus en plus mis sur la touche par Thiago Motta. Toutefois, la concurrence risque d’être rude.

Le Paris Saint-Germain, tout comme quelques cadors de Premier League, sont à l’affût pour Dušan Vlahović. En outre, le salaire mirobolant du joueur devrait faire fuir Longoria puisque l’international serbe est tout simplement le joueur le mieux payé de Serie A avec des émoluments estimés à 20M€ annuels. Plus de trois fois ce que touchent Adrien Rabiot et Pierre-Emile Hojbjerg, les deux plus gros salaires phocéens. A moins d'un accord miracle, cela devrait surtout représenter une fausse piste plus qu'un véritable objectif.