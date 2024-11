OM ‍: Grosse frayeur au Vélodrome

Dans : OM.

Par Alexis Rose

Clairement plus fort à l'extérieur qu’à domicile cette saison, l’Olympique de Marseille de Roberto De Zerbi va tenter de dompter la pression du Stade Vélodrome ce vendredi soir contre Auxerre en L1.

Les supporters marseillais le savent, les avant-matchs au Vélodrome dans les grands rendez-vous de Ligue 1 sont souvent plus chauds que le match en lui-même. Il faut dire que ce soit contre l’OL ou le PSG, ses deux principaux rivaux, Marseille a souvent pris la clim au Vélodrome. Malgré des arguments à faire valoir après un début de saison réussi, les Phocéens ont par exemple complètement raté leur Classique face à Paris en octobre dernier (0-3). Une défaite humiliante, une de plus pour l’OM au Vélodrome contre le PSG, que les supporters marseillais ne vont pas oublier. Mais ce n’est pas pour autant que pour leur retour au Vélodrome ce vendredi soir contre Auxerre en L1, les joueurs n’auront pas le soutien du public. Bien au contraire même, surtout que les Olympiens sont remontés à la deuxième place du championnat la semaine dernière grâce à leur succès à Nantes (2-1).

« Montrer le même visage à l’extérieur et à domicile »

🔵​⚪ Pol Lirola |​🎙️"C’est vrai qu’on a du mal au Vélodrome, c’est une situation qui nous agace. Et les supporters aussi. Mais nous avons une équipe totalement nouvelle c’est peut-être la raison. Et peut-être des joueurs pas encore habitués à jouer sous cette pression. C’est un… — La Minute OM (@LaMinuteOM_) November 7, 2024

Les supporters marseillais chanteront donc à fond durant toute la rencontre pour pousser leur équipe… ou l'annihiler au contraire. Puisque comme l’explique Pol Lirola, le Vélodrome peut aussi faire peur à certains joueurs. « On n’est pas content de nos résultats à domicile. On a une équipe qui est nouvelle, on a aussi certains joueurs qui ne sont pas habitués à jouer sous la pression du Vélodrome. Nous devons jouer plus libérés pour montrer qu’on est capable de réaliser les mêmes performances à l’extérieur et à domicile. Les équipes qui jouent l’OM sont souvent plus motivées, mais ce n’est pas une excuse. C’est à nous de montrer le même visage à l’extérieur et à domicile », a avoué, en conférence de presse, le défenseur espagnol, qui sait que son OM a pris 15 de ses 20 points à l’extérieur cette saison.