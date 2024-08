L'OM tente de briser ses lofteurs

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'OM a décidé de pousser brutalement vers la sortie trois de ses joueurs en fin de contrat dans un an, et ne leur laisse absolument aucun espoir de rejouer en pro à Marseille.

La manière de faire de Pablo Longoria est décriée à Marseille et en France, où le loft a ouvert ses portes dès le début du mercato, y compris pour des joueurs cadres de la saison dernière comme Chancel Mbemba, Jordan Veretout et Samuel Gigot. Tous ceux dont les contrats se terminent dans un an sont invités à partir, et de manière musclée. Les fuites dans la presse ou sur les réseaux sociaux sont savamment organisées pour faire comprendre que les joueurs concernés ont refusé des offres colossales pour rester à l’OM, quitte à ne pas jouer une saison et partir libre en juin 2025. La façon de faire provoque quelques remous, mais dans La Provence, le club phocéen assure être dans son bon droit de mettre à l’écart des joueurs considérés comme sur le départ au mercato. D’autant plus qu’ils ont été informés de la politique du club à leur sujet.

Aucun espoir de retour sur le terrain

« Vous ne faites pas partie du projet sportif », se sont ainsi vus certifier Mbemba, Veretout et Gigot notamment. Une version démentie par certains joueurs dans La Provence, pour qui les choses ne sont pas si claires et une réintégration n’est pas interdite à la fin du mercato. Attention toutefois, car avec le début du mois de septembre, la fin des transferts ne sera pas totale, puisque des marchés sont encore ouverts en Belgique, en Turquie ou en Arabie saoudite. Pas forcément de quoi faire rêver ceux qui espèrent un challenge de premier plan en Europe comme Veretout, qui a refusé une offre du Qatar pour espérer rebondir dans un grand championnat. Et si jamais les joueurs concernés ne trouvaient pas preneur, leur réintégration dans le groupe serait obligatoire aux entrainements, mais bien évidemment pas au match, où l’entraîneur fera ses choix.

L’espoir est dès lors brisé sur le champ à l’OM, où on assure que les trois éléments concernés n’ont absolument aucune chance de jouer à nouveau en pro à Marseille, et se contenteront ainsi d’une saison en réserve ou en tribunes, malgré leur gros salaire et le fait qu’ils puissent être utile en cas d’absences dans le groupe.